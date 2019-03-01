Trump: ‘IŞİD’in Elindeki Bütün Toprakları Geri Aldık’

Başkan Donald Trump Suriye’de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD’in elindeki toprakların tamamını geri aldığını savundu. Trump Vietnam’dan dönüş yolunda, uçağının yakıt ikmali yaptığı Alaska’da Amerikan askerlerine seslendi.

Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Kobani IŞİD’e karşı zafer kazanıldığının önümüzdeki hafta açıklanabileceğini söylemişti.

Başkan Trump’ın uçağı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüştüğü Vietnam’dan dönüş yolunda Alaska’da yakıt ikmali yaptı. Trump da o sırada Elmendorf-Richardson üssünde Amerikan askerleriyle bir araya gelerek kendi yönetiminde Afganistan ve Ortadoğu’da son iki yılda sağladığı ilerlemeden söz etti. Trump Suriye’de IŞİD’le mücadele konusunda “Sürekli yüzde 90, yüzde 92 dediler. Hilafetin yüzde 100’ünü ele geçirdik” şeklinde konuştu.

Başkan Trump Aralık ayında IŞİD’e karşı mücadelede başarı kazanıldığını öne sürerek Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklamıştı.

Kararın Amerikan siyaseti içinde farklı düzeylerde tepkiyle karşılanmasının ardından Beyaz Saray Amerika’nın çekilmesinden sonra Suriye’de 400 askerin bırakılacağını açıklamış, askerlerin yarısının Suriye’nin kuzeydoğusunda diğer yarısının da İran’a karşı stratejik bir bölge olarak değerlendirilen El Tanf Üssü’nde görev yapacağı belirtilmişti.

Trump 6 Şubat’ta yaptığı açıklamada Suriye’de koalisyon güçlerinin IŞİD’in elindeki bütün toprakları ele geçirdiğinin bir sonraki hafta açıklanmasını beklediğini söylemişti.

