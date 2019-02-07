Trump: ‘IŞİD’in Yüzde 100 Etkisiz Hale Getirildiği Haftaya Açıklanabilir’

Başkan Donald Trump Washington’da düzenlenen IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısına katılan 79 ülkenin temsilcilerine hitap etti. Trump Amerika liderliğindeki koalisyonun Suriye ve Irak’ta IŞİD’i yüzde 100 etkisiz hale getirdiğine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılabileceğini söyledi.

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri ordusu, koalisyon ortaklarımız ve Suriye Demokratik Güçleri Irak ve Suriye’de daha önce IŞİD’in elinde olan bölgenin neredeyse tamamını kurtardı” dedi. Başkan Trump, “Bu resmi olarak açıklanmalı. Muhtemelen gelecek hafta hilafetin (IŞİD) yüzde 100’ü elimizde olacak ancak resmi açıklamayı beklemek istiyorum. Erken konuşmak istemem. Ellerindeki toprak gitti. Bu büyük bir faktör” ifadelerini kullandı.

“IŞİD’in kalıntıları tehlikeli olabilir”

Başkan Trump, dün Birliğin Durumu konuşmasında Suriye ve IŞİD’le mücadele konusunda verdiği mesajları yineledi. “Artık askerlerimizi sıcak bir karşılamayla eve getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Trump, IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’na üye ülkelere “Sizlerle çalışmak bir onurdu. Çalışmaya da devam edeceğiz çünkü maalesef, ordumuz başarılı bir şekilde (IŞİD’in elindeki) büyük bölgeleri alsa da, bazı küçük bölgeler kalacak. Bunlar çok tehlikeli olabilir. IŞİD kalıntılardan ibaret. Ellerinde tek kalan bu, kalıntılar. Ama kalıntılar çok tehlikeli olabilir” şeklinde konuştu.