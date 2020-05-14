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  4. Trump “Işık Hızı Ötesi” Aşı Operasyonunun Başına Kimi Getirecek?

Trump “Işık Hızı Ötesi” Aşı Operasyonunun Başına Kimi Getirecek?

14.05.2020 02:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsüne karşı hızlandırılmış bir şekilde aşı geliştirilmesi projesinin başına ilaç firması GlaxoSmithKline’ın eski yöneticilerinden birini getirmesi bekleniyor

Trump “Işık Hızı Ötesi” Aşı Operasyonunun Başına Kimi Getirecek?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsüne karşı hızlandırılmış bir şekilde aşı geliştirilmesi projesinin başına ilaç firması GlaxoSmithKline’ın eski yöneticilerinden birini getirmesi bekleniyor.

Virüse karşı hızlandırılmış bir takvim çerçevesinde aşı geliştirilmesi projesinin resmi adı “Işık Hızı Ötesi Operasyonu” olarak açıklanmıştı.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, projenin baş danışmanının daha önce Gloxo’nun aşı biriminin başında bulunan Moncef Slaoui’un üstleneceğini, ABD’li General Gustav Berna’nın da projenin operasyon müdürlüğü (COO) görevine getirileceğini belirtti.

Başkan Trump daha önce virüse karşı kısa sürede aşı geliştirilmesi, test edilmesi ve üretilmesine yönelik projeye kendisinin liderlik edeceğini söylemişti.

Beyaz Saray 2020 yılı sonuna kadar 300 milyon doz aşı hedefi koymuştu. Ancak virüse karşı şu ana kadar geliştirilme aşamasında olan aşıların hiçbiri onay almış değil. Virüse karşı etkili bir aşının üretilmesi ve dağıtılması ABD ekonomisinin yeniden canlanmasını sağlayabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Aşı projesinde baş danışman olarak görev yapması beklenen Slaoui Glaxo’dan 3 yıl önce emekli olmuştu. İlaç firmasının aşı geliştirilmesinden sorumlu birimi bünyesinde biri Ebola virüsü için olmak üzere geliştirilme aşamasında olan 15 aşı adayı bulunuyordu. Slaoui, biyoteknoloji firması Medicxi’de görev yapmaya başlamıştı.

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