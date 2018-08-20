Trump'tan flaş İsrail iddiası!

ÜRDÜN KRALI FRANSIZ BAKANA DERT YANARKEN… Haberi veren Kanal 10'dan Barak Ravid'in Axios sitesinde yayımladığı İngilizce versiyonda ise Trump gayet ciddi gözüktü. Ravid, kaynak olarak adının açıklanmasını istemeyen Fransız diplomatları gösterdi. Buna göre Ürdün Kralı, Trump'la görüşmesinin içeriğini, 2 Ağustos'ta Amman'da ağırladığı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian'a aktardı.

Kanal 10, haberini, Beyaz Saray'daki görüşmeyle ilgili bilgilendirilen bir İsrailli yetkili ve eski bir ABD'li yetkiliye doğrulattığını kaydetti.

Trump'ın yorumunu 'müstehzi' diye niteleyen İsrail kanalı, bu sözlerin yarı şaka-yarı ciddi olduğu değerlendirmesini yaptı.

''Filistinli gençlerin çoğu artık iki devletli çözüm istemiyor, tek bir devlet altında eşit haklarla İsraillilerle birlikte yaşamayı tercih ediyor… Bunun sonucunda İsrail, Yahudi karakterini kaybeder.''

İSRAİL BAŞBAKANI'NIN ADI...



Trump'ın da şu karşılığı verdiğini belirtti:

''Dedikleriniz gayet mantıklı. Tek devlet senaryosunda İsrail Başbakanı'nın adı birkaç yıl sonra Muhammed olur.''

'KAFANIZA GÖRE BARIŞ PLANI OLMAZ'



Kanal 10'un haberine göre görüşmede Ürdün Kralı Trump'tan damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile birlikte hazırladığı Ortadoğu barış planını hemen açıklamaması, zira ortalığın yeterince karışık olduğu uyarısı yaptı.

''Ortadoğu'ya barış anlaşması kazandırmak istiyorum, çünkü benim yönetimim bunu başaramazsa başka hiçbir yönetim başaramaz'' cevabıyla uyarıyı rededden Trump'a, Abdullah ''Barış planınızı henüz kimse görmedi. Kabul edilebilir olması için önce ilgili Arap ve Avrupa ülkelerine sunulması ve tepkilerinin alınması gerekir'' tavsiyesinde de bulundu. (Sputnik Türkiye)

