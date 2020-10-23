Trump: İsrail ile Sudan ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkaran kararı imzalamasından kısa bir süre sonra, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ve Sudan, barış yapma ve ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı" ifadesini kullandı.

Trump açıklamasında ayrıca İsrail ile barış anlaşması imzalamak isteyen "en az 5 Arap ülkesinin daha olduğunu" söyledi.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada ise "İsrail Filistin toprağını işgal etmeyi sürdürürken ilişkilerin normalleşmesini kınıyoruz ve reddediyoruz" denildi.

Gazze Şeridi'ni kontrolü altında tutan ve ABD ile İsrail'in "terör örgütü" listesinde bulunan Hamas'tan ise, Sudan'ın ilişkileri normalleştirmede diğer ülkelere katılmasının "Siyonist düşmanın Filistin halkına karşı daha fazla suç işleyip, daha fazla ihlalde bulunmasına yol açacağı" açıklaması geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de geçen ay İsrail'le ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşma imzalamış ve böylece iki Körfez ülkesi 26 yıl sonra İsrail'i tanıyan ilk Orta Doğu ülkeleri olmuştu.