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Trump: ‘İsrail’in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanıma Zamanı’

21.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Twitter’dan yazdığı mesajda, “52 yıl sonra ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi. Burası İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açıdan kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı

Trump: ‘İsrail’in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanıma Zamanı’

Başkan Donald Trump, Twitter’dan yazdığı mesajda İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin ABD tarafından tanınmasının zamanının geldiğini belirtti. Trump, “52 yıl sonra ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi. Burası İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açıdan kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter mesajını Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Ortadoğu ziyareti kapsamında Kudüs’te olduğu sırada yazdı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Başkan Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini “cesurca” tanımasına teşekkür etti.

Netanyahu Twitter’dan yazdığı mesajda “İran’ın Suriye’yi İsrail’i yok etmek için bir platform olarak kullandığı bir zamanda, Başkan Trump İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini cesurca tanıdı. Teşekkürler Başkan Trump!” ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneybatısındaki Golan Tepeleri’nin büyük bölümü 1967'de Altı Gün Savaşları sırasında İsrail tarafından işgal edilmişti. İsrail o tarihten bu yana bu bölgeyi kontrol altında tutuyor.

ABD son olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda Golan Tepeleri için “İsrail işgalindeki” ifadesini kullanmamış, bunun yerine “İsrail tarafından kontrol edilen” ifadesine yer vermişti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İsrail ziyareti öncesinde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı raporunda yer alan terminoloji değişikliğinin arkasında olduklarını kaydetmiş ve "Bu gerçeklere dayanan bir söylem. Biz durumu böyle görüyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünüyoruz ve arkasındayız" demişti.

İsrail yarım yüzyıldan uzun zaman önce ilhak ettiği bu bölge üzerindeki egemenliğini tanıması için Trump yönetimine bir süredir baskı yapıyordu.

Kasım ayında da Washington ilk kez İsrail’e Golan Tepeleri’ni işgalini sona erdirmesi çağrısını içeren bir BM tasarısına karşı çıkmıştı. ABD konuyla ilgili daha önceki oylamalarda çekimser kalmayı tercih ediyordu.

Uluslararası camia ise uzun zamandır İsrail’in stratejik öneme sahip bölgeden çekilmesi çağrısı yapıyor ve İsrail’in işgalinin uluslararası kanunları ihlal ettiğini belirtiyor.

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