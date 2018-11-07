Trump İstedi Sessions İstifa Etti

Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti. Başkan Donald Trump birçok kez Sessions’tan memnun olmadığını gösteren açıklamalarda bulunmuştu.

Ara seçimlerin hemen ardından Sessions’ın istifa etmesi dikkat çekti.

Sessions istifa açıklamasında, istek üzerinde görevinden ayrıldığını belirtti.

Trump gün içinde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyla karşılamış ancak net cevap vermemişti.

Sessions’ın yerine geçecek isim önemli. Zira, yeni Adalet Bakanı Rusya soruşturmasının başına geçebilir.

Trump’ın seçim ekibiyle Rusya arasında 2016 başkanlık seçimlerinde işbirliği yapılıp yapılmadığı yönündeki soruşturmayı Özel Savcı Robert Mueller yönetiyor. Ancak Mueller soruşturma konusunda Adalet Bakan yardımcısı Rod Rosenstein’a bağlı.

Sessions’ın soruşturmadan kendisini çekmesinin ardından soruşturma Rosenstein’a bağlanmıştı.

Bu arada Trump’ın düzenlediği basın toplantısında Rusya soruşturmasına sert sözlerle yüklenmesi Rosenstein’la Mueller’ın da görevlerinden olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Sessions’ın görevini Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Matthew Whitaker’ın yürüteceği kaydedildi.

Whitaker’in de Rusya soruşturmasını Rosenstein’dan devralacağı belirtiliyor.

