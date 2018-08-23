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Trump istihbarat kuruluna İsrail yanlısı ismi getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:05 | Son Güncelleme

Demokrasileri Savunma Vakfı adlı düşünce kuruluşunun kıdemli danışmanlarından Samantha Ravich, Trump'ın İstihbarat Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail yanlısı olarak bilinen güvenlik uzmanını istihbarat danışma kuruluna atadı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Trump, daha önce eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in ulusal güvenlik danışman yardımcılığını yapan Samantha Ravich'i, İstihbarat Danışma Kurulu (PIAB) Başkan Yardımcılığına getirdi.

İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı adlı düşünce kuruluşunun kıdemli danışmanlarından Yahudi asıllı Ravich, aşırılıkçılıkla mücadele konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Ravich, Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü ile George W. Bush döneminin İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff'un kurucusu olduğu Chertoff Grup'ta da araştırmacı olarak çalışıyordu.

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Başkan'ın İstihbarat Danışma Kurulu (PIAB) Chertoff Grup Demokrasileri Savunma Vakfı Samantha Ravich Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü

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