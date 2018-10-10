Başkan açıkladı: Kızım o işe uygun ama iltimas geçti derler

Trump, Haley'in istifasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu göreve kızı İvanka Trump'ı getirmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Trump, "İvanka da olurdu ama 'kızına iltimas geçiyor' derler" yorumunu yaptı.

Kızını BM Daimi Temsilciliğine getireceği yönündeki iddiaları reddeden Trump, özellikle ABD medyasının güçlü bir aday olarak öne çıkardığı eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Habib Powell'ı bu görev için değerlendireceğini dile getirdi. Trump, "Dina kesinlikle değerlendireceğim isimlerden biri olacak" dedi.

'TRUMP, KIZI VE DAMADINI BEYAZ SARAY'DA İSTEMİYOR'

Mısır asıllı, 45 yaşındaki Powell, Trump'ın başkanlığının ilk günlerinde Beyaz Saray'da görev yapmış, daha sonra ise istifa ederek Goldman Sachs Group adlı şirkete geçmişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, şu anda ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olan Nikki Haley'in yıl sonuna kadar bu görevde kalacağını belirtmişti.

