HABER

Trump, Japonya Başbakanı ile golf oynayıp sumo maçı izledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo’da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izledi.Japonya’da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo’da golf oynadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da Başbakan Shinzo Abe ile golf oynadıktan sonra Tokyo’da gerçekleştirilen bir sumo müsabakasını izledi.
Japonya’da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo’da golf oynadı. Ardından Ryogoku Kokugikan sumo arenasına giden Trump, bir sumo karşılaşmasına katılan ilk ABD Başkanı olarak turnuvayı izledi. Karşılaşmanın sonunda terlik giyerek ringe çıkan Trump, 137 cm ve 30 kilo ağırlığındaki kupayı karşılaşmanın galibi Adanoyama’ya sundu.
Trump ve Abe’nin bu akşam geleneksel bir Japon restoranında eşleriyle birlikte yemek yemeleri bekleniyor. Abe ve Trump, Pazartesi günü de gündemdeki konuları ele alacakları bir görüşme gerçekleştirecek.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Irak: "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız"Irak: "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız"
Yalçın Topçu: “Nazarbayev kendisine layık görülen her ünvanı ve payeyi ziyadesiyle hak etmiştir”Yalçın Topçu: “Nazarbayev kendisine layık görülen her ünvanı ve payeyi ziyadesiyle hak etmiştir”

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Binali Yıldırım: Alçaklara gereken dersi verdik

Binali Yıldırım: Gereken dersi verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Kurtulmuş: AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER konusunda noktayı koydu!

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.