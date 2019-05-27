Trump Japonya'da Abe'yle Basın Toplantısı Düzenledi

Bu ziyaretten umutlu olan Trump, ziyaretin öncesinde de Twitter hesabında iki ülke arasındaki ticaret konusunda olumlu gelişmeler yaşanması ve duyurular yapılması beklentisinde olduğunu dile getirmişti.

Japonya Başbakanı da çift yönlü olarak ticaretin geliştirilmesi konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Trump, amacının Amerika ürünlerinin, Japonya pazarına girişi konusundaki engelleri kaldırmak olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin Amerika aleyhine bir düzeyde devam ettiğine dikkat çeken Trump, Japonya’yla ticaret konusunda kısa süre içerisinde yeni duyurular yapmayı umduğunu da söyledi. Amerika Başkanı ayrıca Japonya-Amerika arasında uzay araştırmaları konusunda işbirliğinin geliştirilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Amerika Başkanı Donald Trump, 4 günlük Japonya ziyareti kapsamında Başbakan Shinzo Abe’yle biraraya geldi. Trump, Amerika’yla Japonya arasındaki ticaret açığı konusunda Abe’ye baskı yaptı. Trump Kuzey Kore’yle ilişkiler konusundaysa durumdan memnun olduğunu söyledi.

Abe de basın toplantısında “Başkan ve Bayan Trump’ın ziyareti hem dünyaya hem de Japonya’ya sarsılmaz ilişkilerimizi net olarak gösterme fırsatı oldu” ifadelerini kullandı.

Trump, Abe ile görüşmesinden önce Japonya Kralı Naruhito tarafında da kabul edildi. Bu tören Japonya devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı.

Amerika Başkanı ve Japonya Başbakanı’nın gündeminde ticaret dışındaki bir diğer maddeyse Kuzey Kore ve İran konularıydı.

Başkan Trump bu konuda da olumlu mesajlar verdi. Son dönemde Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamalar ve füze denemelerinin yeniden başlanmasının aksine Trump, “Kişisel olarak Kuzey Kore konusunda iyi şeyler olacağı kanaatindeyim. Böyle hissediyorum. Doğru da olabilir yanlış da ama ben böyle hissediyorum” dedi.

Pazar günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin füze denemelerine değinen Trump, bu denemelerin kendisini rahatsız etmediğini söylemişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışması John Bolton’sa Pyongyang’ın yaptığı denemelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal anlamına geldiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Abe de Başkan Trump’ın aksine füze denemelerinin BM kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Amerika Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe İran konusunda da görüş alışverişinde bulundular. Trump, “Neler olacak göreceğiz ama Sayın Başbakan’ın İranlı liderlerle çok yakın ilişkisinin olduğunu biliyorum. Neler olacak göreceğiz” dedi.

