Trump Japonya'dan Güney Kore'ye Geçti

Washington, Amerika’da oluşturulacak 5G altyapısında Huawei’ye erişim vermek istemiyor. Trump, konunun Çin ve Amerika arasında devam edecek ticaret görüşmelerinde açıklığa kavuşturulacağını söyledi.

Japonya’daki temaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği basın toplantısına çok sayıda soruya yanıt veren Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan Çin’in dev iletişim şirketi Huawei’ye satış yasağını da kaldıracağını söyledi. ABD istihbaratı, Huawei’nin oluşturduğu yazılımların Amerikan ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

Başkan Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüştükten sonra bu ülkeye ek gümrük tarifesi uygulama planlarını erteleme sözü verdi. Japonya’nın Osaka kentindeki G-20 zirvesi sırasında Xi’yle görüşen Trump, iki ülke arasında askıya alınan ticaret görüşmelerinin de yeniden başlayacağını bildirdi.

Xi’yle görüşmeyi “harika” diye tanımlayan Trump, bununla birlikte Çin’e bir süre önce uygulanmaya başlayan ek gümrük tarifelerinin en azından bu aşamada kaldırılmayacağını sözlerine ekledi.

Çin devlet başkanıysa Trump’la görüşmesinden önce yaptığı açıklamada Amerika ve Çin’in işbirliğinden birlikte kazanacağını, ama çatışmadan da birlikte kaybedeceğini söyledi. Xi Jinping, diyalogun sürtüşme ve çatışmadan daha iyi olduğunu savundu.

Trump da görüşmeden önce iki ülkenin tarihi bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduğunu, ama şimdilik bu süreçte bir sarkma yaşandığını belirtmişti.

Bununla birlikte üst düzey Amerikalı yetkililer, Çin’le ticari ilişkilerde birdenbire bir düzelme olmasına kuşkulu bakıyor.

Çin’den alınan yaklaşık 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlamasının ardından Başkan Trump, bu ülkeden gelen ve 325 milyar doları bulan diğer tüm ithal ürünlerin tamamına ek vergi tehdidinde bulunmuştu.

Çin de ABD’nin ek vergilerini karşılıksız bırakmadı ve özellikle tarım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda Amerikan ithal ürününe ek gümrük vergisi getirdi. Bu durum Amerikalı çiftçileri güç durumda bıraktı.