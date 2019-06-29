Trump Japonya'dan Güney Kore'ye Geçti

Başkan Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüştükten sonra bu ülkeye ek gümrük tarifesi uygulama planlarını erteleme sözü verdi. Japonya’nın Osaka kentindeki G-20 zirvesi sırasında Xi’yle görüşen Trump, iki ülke arasında askıya alınan ticaret görüşmelerinin de yeniden başlayacağını bildirdi.
Japonya’daki temaslarını tamamlayan Trump, ardından Güney Kore’ye geçti. Başkan Trump’ın Güney Kore’deyken, askersiz bölgeye geçerek Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’la görüşme olasılığı bulunuyor.
"Huawei'ye de yaptırım kalkacak"
Japonya’daki temaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği basın toplantısına çok sayıda soruya yanıt veren Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan Çin’in dev iletişim şirketi Huawei’ye satış yasağını da kaldıracağını söyledi. ABD istihbaratı, Huawei’nin oluşturduğu yazılımların Amerikan ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.
Washington, Amerika’da oluşturulacak 5G altyapısında Huawei’ye erişim vermek istemiyor. Trump, konunun Çin ve Amerika arasında devam edecek ticaret görüşmelerinde açıklığa kavuşturulacağını söyledi.
Xi’yle görüşmeyi “harika” diye tanımlayan Trump, bununla birlikte Çin’e bir süre önce uygulanmaya başlayan ek gümrük tarifelerinin en azından bu aşamada kaldırılmayacağını sözlerine ekledi.
Çin devlet başkanıysa Trump’la görüşmesinden önce yaptığı açıklamada Amerika ve Çin’in işbirliğinden birlikte kazanacağını, ama çatışmadan da birlikte kaybedeceğini söyledi. Xi Jinping, diyalogun sürtüşme ve çatışmadan daha iyi olduğunu savundu.
Trump da görüşmeden önce iki ülkenin tarihi bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduğunu, ama şimdilik bu süreçte bir sarkma yaşandığını belirtmişti.
Bununla birlikte üst düzey Amerikalı yetkililer, Çin’le ticari ilişkilerde birdenbire bir düzelme olmasına kuşkulu bakıyor.
Çin’den alınan yaklaşık 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlamasının ardından Başkan Trump, bu ülkeden gelen ve 325 milyar doları bulan diğer tüm ithal ürünlerin tamamına ek vergi tehdidinde bulunmuştu.
Çin de ABD’nin ek vergilerini karşılıksız bırakmadı ve özellikle tarım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda Amerikan ithal ürününe ek gümrük vergisi getirdi. Bu durum Amerikalı çiftçileri güç durumda bıraktı.
Amerikan tarafının Çin’i vadettiği ekonomik reformlardan geri adım atmakla suçlamasının ardından, Pekin’le düzenlenen ticaret görüşmeleri Mayıs’ta kesilmişti. O dönemden bu yana taraflar görüşmelere geri dönüleceğinin işaretini vermedi.
Trump Güney Kore’de
Japonya’daki temaslarını tamamladıktan sonra Güney Kore’ye geçen Başkan Donald Trump, attığı Twitter mesajında, iki Kore’yi ayıran askersiz bölgede Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşeceğini, “kendisiyle sadece el sıkışıp merhaba diyeceğini” söyledi.
Japonya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kim’le görüşmek için “zemin yoklayacağını” ve görüşmenin “iki dakika süreceğini” açıkladı.
Başkan Trump ayrıca, sınırı geçip Kuzey Kore’ye gitmesinin kendisi için bir sakıncası olmadığını belirtti. Eğer bu durum gerçekleşirse, ilk kez bir Amerikan başkanı, Kuzey Kore’yi ziyaret etmiş olacak.
Kuzey Kore liderinden şu ana kadar Trump’ın teklifine ciddi bir yanıt gelmedi. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, yalnızca daveti “ilginç teklif” diye değerlendirdi.
Choe, Kuzey Kore resmi haber ajansında yayınlanan açıklamasında, “Biz bunu çok ilginç bir teklif olarak görüyoruz, ama (Amerikan tarafından) bu konuda resmi bir talep almadık” diye konuştu.
Uzmanlar, yeni bir Trump-Kim zirvesinin, Kuzey Kore’yle nükleer görüşmelerin yeniden başlamasının yolunu açabileceğini belirtmekle birlikte, içeriksiz bir görüşmenin temsili olmaktan öteye gidemeyeceği, daha da kötüsü Kuzey Kore liderine meşruluk kazandıracağı uyarısında bulunuyor. ABD’nin eski Dışişleri Bakan yardımcılarından Daniel Russel da, yeni Trump-Kim zirvesinin yalnızca iki liderin birlikte fotoğraf çektirebileceği bir ortam yaratmadan öteye gitmeyeceğini söyledi.
Donald Trump ve Kim Jong Un, ilk kez Haziran 2018’de Singapur’da, ardından Şubat 2019’da Vietnam’da bir araya gelmişti. Ancak Vietnam’daki zirveden bu yana Washington ve Pyongyang arasındaki çalışma düzeyindeki görüşmeler kesintiye uğradı. Taraflar, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sona erdirmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini sağlayacak süreci oluşturmada anlaşamadı.
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