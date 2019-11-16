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Trump Japonya'dan Savunma İçin 8 Milyar Dolar İstedi Mi?

16.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

Foreign Policy dergisinin haberine göre Amerika Başkanı Donald Trump, Japonya’da bulunan Amerika askerleri için bu ülkeden alınan ödemenin 4 katına çıkarılmasını istedi

Trump Japonya'dan Savunma İçin 8 Milyar Dolar İstedi Mi?

Foreign Policy dergisinin haberine göre Amerika Başkanı Donald Trump, Japonya’da bulunan Amerika askerleri için bu ülkeden alınan ödemenin 4 katına çıkarılmasını istedi.

Habere göre Washington, Japonya’da bulunan 54 bin Amerika askeri için Japonya’dan alınan yıllık 2 milyar doların, 8 milyar dolara çıkarılmasını istedi. Dergiye bilgi veren ve adı açıklanmayan 3 eski savunma yetkilisi mevcut anlaşmanın 2021 yılının Mart ayına kadar süreceğini söylediler.

Söz konusu talebi, Amerika’nın eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Temmuz ayında Japonya’ya gerçekleştirdiği seyahat sırasında ilettiği belirtiliyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’yse iddiaları yalanladı ve konuya ilişkin herhangi bir görüşmelerin olmadığını söyledi.

Amerika tarafındansa henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Amerika Başkanı Donald Trump göreve geldiği ilk günden bu yana müttefik ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaları konusunda baskı yapıyor.

Trump ayrıca Güney Kore’nin de bu ülkedeki Amerika askeri varlığına dair bütçesini arttırması gerektiğini belirtiyor.

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