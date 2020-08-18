Trump: Joe Biden sosyalizmin Truva atı

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde ABD ekonomisi ve yaklaşan başkanlık seçimleri konusunda açıklamalarda bulundu.

"EN TEHLİKELİ KİŞİ"

Biden'ın, solcuların bir "kuklası" olduğunu öne süren Trump, "Joe Biden, hayatımız boyunca başkanlık görevine aday olan en tehlikeli kişi." ifadesini kullandı.

"SOSYALİZMİN TRUVA ATI"

Demokrat Partinin "sosyalist" eğilimleri olduğunu ifade eden Trump, "Biden, sosyalizmin Truva atıdır." diye konuştu.

Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in de "suç yanlısı" ve "polis karşıtı" olduğunu savunan Trump, "Ben ise her zaman suç karşıtı, polis yanlısıyım." dedi.

"DEMOKRATLAR KAZANIRSA, VENEZUELA OLABİLİRİZ"

Trump, Demokratlar'ın seçimleri kazanmasının tek yolunun da "seçimlere şaibe karıştırmaları" olduğunu öne sürdü.

3 Kasım'daki seçimlerin "en tehlikeli seçimler" olabileceğine dikkati çeken Trump, "Demokratlar kazanırsa, biz de bir diğer Venezuela olabiliriz." uyarısında bulundu.

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde Fox News'e yaptığı açıklamaya benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savundu.

Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti. (AA)

