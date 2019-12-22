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Trump Johnson’ı Davet Etti mi?

22.12.2019 22:16 | Son Güncelleme

İngiliz medyasına göre Başkan Donald Trump seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı Beyaz Saray’a davet etti

Trump Johnson’ı Davet Etti mi?

İngiliz medyasına göre Başkan Donald Trump seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı Beyaz Saray’a davet etti.

The Sunday Times gazetesinde yer alan habere göre Johnson’ın ziyareti Ocak ayının ortalarında düşünülüyor ancak kesin bir tarih netleşmiş değil.

Beyaz Saray’dan resmi bir açıklama yok ama bir yetkiliye göre iki taraf da ziyaretin 2020’nin ilk günlerinde olmasını istiyor.

Ancak İngiltere’den gelen açıklamalar biraz farklı.

Başbakanlık Ofisi’nden ise haberler spekülasyon olarak nitelendi ve resmi bir davete yanıt verileceği kaydedildi. Açıklamada bunun dışındaki haberlerin spekülasyon olduğu vurgulandı.

Johnson’ın İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, Brexit tarihi olan 31 Ocak’tan önce Amerika ziyareti konusunda isteksiz olduğu belirtiliyor.

Boris Johnson’ın Şubat ayında kabine değişikliği sonrası ziyaretin gerçekleşmesini istediği konuşuluyor.

Bazı İngiliz yetkililer ise ziyaretin tartışıldığı tarih açısından Johnson’ın azil süreci tartışmalarına çekilebilecek olmasından endişeli.

İngiltere Avrupa Birliği sonrası dönemde Amerika’yla bir ticaret anlaşması yapmak istiyor.

Johnson’ın 12 Aralık’ta seçimden zaferle çıkmasının ardından Başkan Donald Trump iki ülkenini büyük bir ticaret anlaşması yapmak için artık özgür olduklarını belirtmişti.

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