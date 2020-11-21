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Trump Jr.’ın Corona Virüsü Testi Pozitif Çıktı

21.11.2020 19:36 | Son Güncelleme:
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Trump Jr.’ın Corona Virüsü Testi Pozitif Çıktı

Başkan Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sözcüsü, oğul Trump'ın şu ana kadar belirti göstermediğini söyledi

Başkan Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sözcüsü, Trump Jr.’ın bu hafta başında pozitif çıktığını ve hastalığı şu ana kadar “tamamen asemptomatik” geçirdiğini belirtti.

Sözcü, 42 yaşındaki oğul Trump’ın Corona virüsü salgınıyla ilgili tüm tıbbi tavsiyelere uyduğunu, test sonucundan bu yana kendisini karantinaya aldığını kaydetti.

Bu arada Başkan Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin oğlu Andrew Giuliani’nin de Corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Trump Jr., Başkan Trump’ın ailesi içinde Corona’ya yakalanan üyelerin sonuncusu oldu. Daha önce de Başkan Trump, eşi Melania Trump, oğulları Barron ve Trump Jr.’ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle’un Corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

ABD’de son haftalarda virüsün yayılma hızında büyük bir sıçrama gözlenirken, hem günlük vaka hem de can kayıpları sayısında rekor üstüne rekor kırılıyor. Günlük vaka sayısı 200 bine yaklaşırken, ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 milyona dayandı. ABD ayrıca, 254 binin üzerinde can kaybıyla dünyada Corona en fazla ölümün yaşandığı ülke konumunda.

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