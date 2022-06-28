“Trump Kalabalıkla Birlikte Kongre'ye Gitmek İstedi”

6 Ocak 2021 Kongre saldırısını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonunun düzenleneceğini son anda açıkladığı altıncı oturumda sürpriz bir tanık konuştu.

Eski Başkan Trump’ın Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un yardımcısı Cassidy Hutchinson, 6 Ocak 2021 günü Kongre’ye kalabalıkla birlikte Trump’ın da gitmek istediğini, kendisini durdurmak isteyen Gizli Servis’e makam aracında müdahale etmeye çalışarak direksiyona hamle yaptığını anlattı.

Bugüne kadar komisyonla bilgi paylaşan ve kapalı kapılar ardında konuşan Cassidy Hutchinson’ın ifadesinden bazı bölümler önceki oturumlarda kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Hutchinson bugünkü oturumda canlı olarak komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Bugün yapılan altıncı oturum, ifadesi dinlenecek tanığın söyleyeceklerinin önceden ayrıntılı bir şekilde bilinmediği ilk oturumdu.

“Kongre’ye gidiyoruz, harika olacak”

25 yaşındaki Cassidy Hutchinson, Trump’ın eski avukatı ve seçim sonuçlarının geçersiz kılınması çabalarında rolü olduğu belirtilen Rudy Giuliani’nin 2 Ocak 2021 günü yani Kongre saldırısından 4 gün önce kendisine “Kongre’ye gidiyoruz. Harika olacak” şeklinde sözler söylediğini belirtti.

Hutchinson oturumdaki ifadesinde, Kongre saldırısından önce Giuliani’yle yaşadığı diyaloğun ardından olabileceklerden endişe ve korku duyduğunu belirtti; dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un kendisine “İşler gerçekten kötüleşebilir” dediğini aktardı.

Komisyonun Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Liz Cheney Hutchinson’a, “O akşam Sayın Giuliani’yi Beyaz Saray’dan yürüyerek uğurladığını anlıyoruz. Size 6 Ocak’la ilgili bir şeyler söyledi. Hatırladığınız kadarıyla ne dedi?” diye sordu.

Hutchinson, “Bana bakıp ‘Cassidy, Harika bir gün olacak’ gibi bir şeyler söyledi. Ben de ona bakıp ‘Rudy 6 Ocak’ta ne olacak, anlatır mısın?” diye sorduğumu hatırlıyorum. O da ‘Kongre’ye gidiyoruz. Harika olacak. Başkan da orada olacak. Güçlü görünecek. Başkan üyeler ve senatörlerle olacak. Genel Sekreter’le görüş. O biliyor’ gibi şeyler söyledi” yanıtını verdi.

Cassidy Hutchinson 6 Ocak günü Beyaz Saray’da yapılan görüşmelerde bir miting düzenlenmesi ve Kongre’ye olası bir hareketle ilgili planların yapıldığını duyduğunu anlattı.

Hutchinson, Beyaz Saray hukuk danışmanlarından Pat Cipollone’nin Trump’ın Kongre’ye yürümesiyle ilgili hukuki bazı endişelerinin olduğunu söylediğini ve “Hayal edilebilecek her suçla suçlanacağız” dediğini aktardı.

“Silahla gelen vardı ama güvenlik önlemleri gevşetildi”

Trump’ın 6 Ocak günü Kongre saldırısından hemen önce düzenlediği miting başlamadan sabah saatlerinde yapılan toplantıda konuşulanları anlatan Hutchinson, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Tony Ornato’nun “insanların mitinge getirdikleri silahları listelediğini ve bunlar arasında bayrak direklerinin ucuna eklenmiş mızrakların olduğunu söylediğini” kaydetti.

Hutchinson, Trump dahil Beyaz Saray yetkililerinin mitingin kontrolden çıkabileceği ve silahlı kişilerin olduğu konusunda uyarıldığını; ancak Trump’ın “bana zarar vermek için gelmediler” diyerek metal detektörlerin kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin gevşetilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Trump’a yakın çevreler Kongre’ye saldıran kalabalığın silahsız olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Ancak komisyon bugünkü oturumda bazı Trump destekçilerinde tabanca ve yarı otomatik AR-15 tüfeklerin bulunduğuna ilişkin deliller sundu.

Hutchinson kapalı kapılar ardındaki ifadesinde, Beyaz Saray operasyon şefi Anthony Ornato’nun dönemin genel sekreteri Mark Meadows’a, “ellerinde 6 Ocak günü şiddet olaylarının yaşanabileceğine ilişkin istihbaratın olduğunu” söylediğini ancak Beyaz Saray’ın şiddeti önlemek için hiçbir şey yapmadığını anlatmıştı.

“Trump'tan af istediler”

Cassidy Hutchinson daha önce komisyona verdiği ifadede, Kongre’de seçim sonuçlarının geçersiz kılınması konusundaki çabalara katılan bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin 6 Ocak saldırısından sonra bir suçlamayla karşı karşıya kalmaktan endişe ettikleri için başkandan af istediklerini belirtmişti.

Hutchinson bugünkü oturumda dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani'nin Trump'tan af talebinde bulunduğunu anlattı.

İngiliz belgesel yapımcısının görüntüleri inceleniyor

Komisyon bir süredir 6 Ocak’tan önce ve sonra Trump ve yakın çevresiyle röportaj yapan İngiliz belgesel yapımcısı Alex Holder’ın çektiği görüntüleri de inceliyor.

Alex Holder, Donald Trump, çocukları ve Mike Pence’le yaptığı röportajlar dahil, eski başkanın 2020 seçim kampanyasının son günlerinde çektiği görüntüleri, kendisine gönderilen celp üzerine kongreye iletmişti.

6 Ocak Komisyonu’nun geriye kalan son iki oturumda radikal grupların Kongre’ye nasıl saldırdığını ve Trump’ın şiddeti durdurmak için üç saatten fazla bir süre boyunca hiçbir adım atmadığıyla ilgili ayrıntıları paylaşması bekleniyordu.

Watergate’i anımsattı

Komisyonda yapılan halka açık oturumlarda aniden sürpriz bir oturumun programa eklenmesi, ABD’de siyasetin seyrini değiştirerek dönemin başkanı Richard Nixon’ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalını hatırlattı.

Bu ay 50’nci yılını dolduran Watergate skandalını soruşturan Senato Komisyonu da 1973 yılı Temmuz ayında sürpriz bir tanığı ifadeye çağırmıştı.

Dönemin başkanı Richard Nixon’ın programından, ziyaretçilerden ve ziyaret kayıtlarından sorumlu olan Beyaz Saray yetkilisi Alexander Butterfield, Nixon’ın gizli kayıt alma sistemini ifadesinde anlatmış ve Watergate skandalında soruşturmanın seyrini değiştirmişti.

6 Ocak Komisyonu'nun nihai raporunu Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Eylül ayında yayınlaması bekleniyor.

