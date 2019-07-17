Trump: ‘Kalacaklarsa Ülkemizi Sevmeliler’

Kongre üyelerinin ABD, İsrail ve başka ülkeler hakkında “en alçakça ve korkunç” yorumları yaptığını söyleyen Trump, “Dediklerine bakın. Elimde videoları var. Onlara kalmış. Ne isterlerse yapılabilir. Gidebilirler. Kalabilirler. Ama ülkemizi sevmeliler ve ülkemizin iyiliği için çalışmalılar” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, ‘’Bu onlara kalmış. İstedikleri yere gidebilirler. Kalabilirler de ancak ülkemizi sevmeliler. Ülkemizden nefret etmemeliler” diye konuştu.

Beyaz Saray’daki kabine toplantısında bir gazetecinin ‘’Demokrat Kongre üyeleri nereye gitmeli?’’ sorusuna Trump, tartışmayı daha da alevlendirecek bir yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter’dan “Geldiğiniz ülkeye geri dönün’’ diye seslendiği Temsilciler Meclisi’nin Demokrat 4 kadın üyesi arasındaki polemik sürüyor. Twitter paylaşımlarını savunan Trump, “Bu ülkede kalacaklarsa, bu ülkeden nefret etmemeliler” dedi.

McConnell, Başkan’dan, Temsilciler Meclisi Başkanı ve taze üyeleri dahil herkesin vefat eden Anayasa Mahkemesi üyesi Antonin Scalia’nın “kişilere değil fikirlere saldırırım” sözlerinden ders alması gerektiğini belirtti.

Basın toplantısında konuşan Mitch McConnell, Trump’ın ırkçı olup olmadığı sorusuna da “Başkan ırkçı değil” yanıtını verdi.

Geçen hafta sonundaki Twitter mesajında kadın Kongre üyelerinin kendisini ve Amerika’yı "alçakça" eleştirdiklerini kaydeden Trump, "Aslen hükümetleri tam bir felaket olan ülkelerden gelen ilerici Demokratların ABD halkına sert şekilde hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini görmek çok ilginç" demişti.

Trump, bu Kongre üyelerine “geldikleri yere dönüp oralardaki bozuk sistemi düzeltmeleri” çağrısı yapmış ve "Sonra geri gelin ve nasıl yapıldığını gösterin" diye yazmıştı.

Trump, “Bu yerlerin korkunç derecede sizin yardımınıza ihtiyacı var. Eminim Nancy Pelosi seyahat ayarlamalarınızı hızlıca yapar” ifadelerini kullanmıştı.

