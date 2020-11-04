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Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 08:50 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık seçim sonuçları için nefesler tutulurken Joe Biden ve Donald Trump'tan peş peşe açıklamalar geldi. Twitter'da yayınladığı mesajın ardından bu kez kameraların karşısına geçen Trump önemli açıklamalarda bulundu.

Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi

Trump'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bu zaferi insanların elinden almaya çalışanlar var, buna izin vermeyeceğiz.

Rekor bir katılım oldu. Florida gibi kazanmayı ummadığımız yerleri bile kazandık.

ABD halkına ve aileme teşekkürler. Bizi yakalamaları imkansız.

Ama en önemlisi Pennysilvania'da inanılmaz bir farkla kazanıyoruz. Düşünün, 690 bin oyla fark atmış durumdayız.

Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım. Açık söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık.

ABD yüksek mahkemesine gideceğiz. Oylamaların durdurulmasını istiyoruz. Bu ABD halkına yapılmış çok büyük bir saygısızlık."

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BIDEN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy sayımı sürerken Demokrat Başkan Adayı Joe Biden kameralar karşısına geçerek ilk açıklamasını yaptı.

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BIDEN: ÇOK İYİ HİSLERİMİZ VAR

Joe Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Bulunduğumuz yerden mutluyuz. Arizona'yı şimdiden kazandığımızı söylediler. Michigan, Wisconsin için de çok iyi hislerimizi var. Pennysilvanya'yı da kazanacağız. Sonuçları almamız uzun sürebilir, yarını bulabilir. Kimin kazandığını söylemek ne bana ne Donald Trump'a düşer. Tüm ekibe teşekkür ederim. Sabrınız harikaydı."

TRUMP'TAN JET YANIT

Biden'in açıklamasının hemen ardından Donald Trump'tan da jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabından peş peşe mesajlar paylaşan Trump şu ifadelere yer verdi;

"BÜYÜK ilerliyoruz, ancak seçimi 'ÇALMAYA' çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz!"

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Öte yandan Trump bu akşam açıklama yapacağını duyurdu.

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