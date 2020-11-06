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Trump Kampanyasından Tepki

06.11.2020 18:38 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump'ın kampanyası tarafından Twitter'da paylaşılan bir açıklamada, "oy sayımında Biden’ı zafer kazanmış gibi gösteren" açıklamalara tepki gösterildi

Trump Kampanyasından Tepki

Başkan Donald Trump'ın kampanyası tarafından Twitter'da paylaşılan bir açıklamada, "oy sayımında Biden’ı zafer kazanmış gibi gösteren" açıklamalara tepki gösterildi.

Açıklamada seçimin henüz bitmediğine vurgu yapıldı. Trump 2020 kampanyası baş hukuk danışmanı Matt Morgan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seçimler henüz bitmedi. Joe Biden'ın seçimin galibi olduğu şeklindeki yanlış tahmin, dört eyaletten alınan ve henüz nihai olmaktan çok uzak olan sonuçlara dayanıyor. Usulsüz olarak toplanan oy pusulaları bulacağımızdan emin olduğumuz ve Başkan Trump'ın en sonunda galip çıkacağı Georgia, yeniden sayıma gitme yolunda. Pennsylvania'da seçim yetkililerinin gönüllü hukuk gözlemcilerimizin oy sayım merkezlerine erişimini engellemesi dahil birçok usulsüzlük yapıldı."

Morgan, açıklamasında medyaya da tepki gösterdi: "Nevada'da binlerce kişinin usulsüz olarak posta yoluyla oy kullandığı görülüyor. Son olarak, Fox News ve Associated Press'in Arizona'yı sorumsuzca ve hatalı olarak Biden'ın kazandığını ilan etmesine rağmen, Başkan, Arizona'yı bütünüyle kazanma yolunda ilerliyor. Biden, Beyaz Saray'ı sahtekarca sahiplenmek için bu eyaletlere güveniyor, ancak seçim bitince Başkan Trump yeniden seçilecek."

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