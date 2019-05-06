Trump kampanyasının kıdemli danışmanından sahte Gazze videosu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık kampanyasının kıdemli danışmanlarından Katrina Pierson'ın "Gazze'den İsrail'e atılan roketler" ifadesiyle paylaştığı görüntünün, 2015'te Ukrayna ordusunun Rusya destekli ayrılıkçı gruplara karşı düzenlediği füze saldırısının görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçiminde de Trump'ın kampanyasının sözcülüğünü yapan Pierson, Twitter'daki paylaşımında, "İsrail'in Demir Kubbe sistemine üstün gelmek üzere Gazze'den İsrail'e 650 roket fırlatılmış, 173 roket önlenmiş, 4 kişi ölmüş ve 28 kişi yaralanmış." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da çekilmiş görüntüleri Gazze'de çekilmiş gibi paylaşımına ekleyen Pierson, "İlhan Omar bu şiddete ne tepki verecek. Kınayacak mı?" diyerek Kongre'deki tek başörtülü Müslüman vekil Demokrat İlhan Omar'ı da hedef aldı.

Pierson'un paylaşımı, sosyal medyada alay konusu oldu.

Paylaşımlarında ayrıca 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday adaylığını açıklayan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a da saldıran Pierson, "Birileri, Joe Biden'a Obama/Biden yönetiminin meşru olmayan İran hükümetine verdiği milyarlarca dolar nereye gitti diye sormalı. Sadece bir soru." ifadelerini kullandı.