Trump: ‘Kamuya Açık Azil Oturumları Utanç Verici’

Yarbay Vindman’ın ifadesinin bir kısmını dinlediğini belirten Trump, “Adamı hiç görmedim, onu hiç tanımıyorum” diye de konuştu.

Başkan Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu olan şey bir utanç, ulusumuz için yüz kızartıcı” ifadelerini kullandı. Trump “Bu büyük bir tezgah” dedi.

Salı günü yapılan oturumda ilk önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin en üst düzey Ukrayna uzmanı Yarbay Alexander Vindman ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yardımcılarından Jennifer Williams ifade verdi.

Şu ana dek soruşturmaya müdahil olan bir dizi devlet memuruna Twitter üzerinden saldıran Trump, daha önce Twitter’dan “asla Trump destekçisi olmayan” sıfatıyla nitelendirdiği tanıklardan birini hiç tanımadığını söyledi.

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu tarafından yürütülen azil soruşturmasının kamuya açık oturumları için “yüz karası” ve “utanç verici” ifadelerini kullandı. Trump Amerikan halkının tanıklarla ilgili kararını kendisinin vereceğini söyledi.

Trump Vindman için “İnsanları kendi kararlarını vermeleri için serbest bırakacağım” ifadelerini kullandı. Trump tanıklar için “Bu insanların isimlerini hiç duymadım, sadece belki bir iki kez görmüşümdür” dedi.

Başkan ayrıca sorgu sırasında Cumhuriyetçiler’in çok başarılı olduklarını da söyledi. Trump Cumhuriyetçiler için “Çok iyi iş çıkartıyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump “Demokratlar azil tezgahını kendi siyasi kazanımları için kulanıyor” diye konuştu. Ancak bunun geri teptiğini söyleyen Başkan, anketlerde hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu kaydetti.

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturması Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelanski’yle Temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesiyle ilgili görüşmenin içeriğinin uygunsuz olduğuna dair yapılan şikayetin ardından geldi.

Telefon konuşmasında Trump’ın bu ülkeye yapılacak ABD askeri yardımı karşılığında 2020 seçimlerinde rakibi olması muhtemel Demokrat Joe Biden ve oğlunun Ukraynalı yetkililerce soruşturulmasını istediği iddia ediliyor.