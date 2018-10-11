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Trump: Kaşıkçı için Türkiye'ye müfettiş gönderdik

11.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Amerikalı müfettişlerin Türkiye'de olduğunu söyledi.

Trump: Kaşıkçı için Türkiye'ye müfettiş gönderdik

Trump'ın açıklaması Ankara'daki kaynaklar tarafından yalanlandı.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başına gelenleri çözmek için ABD'den müfettişlerin Türkiye'de olduğunu söyledi. ABD'de yayınlanan "Fox & Friends" programına konuk olan Trump, "Çok sert davranıyoruz. Bizim orada müfettişlerimiz var. Türkiye ile birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu çözmek istiyoruz" dedi.

Soruşturmaya ilişkin bilgi vermeyen ABD Başkanı, kayıp olan Kaşıkçı'nın durumu ile ilgili "Binaya girdi ve geri çıkmış gibi durmuyor" değerlendirmesini yaptı.

Suudi yönetiminin Kaşıkçı'yı gözaltına almak için yaptığı planın ABD istihbaratına takıldığı yönünde Washington Post'ta çıkan haber de Trump'a soruldu. Trump, "Bu çok üzücü bir şey olurdu ve muhtemelen çok yakında bunu öğreneceğiz." dedi. Trump ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan ile ikili ilişkileri için "mükemmel" değerlendirmesini yaptı. Kaşıkçı'nın kaybolmasının ilişkileri tehlikeye atıp atmayacağı sorusuna ise "Ne olduğunu bulmam gerekiyor" yanıtını verdi.

Ankara'dan müfettiş açıklamasına yalanlama

Trump'ın olayla ilgili Türkiye'ye müfettiş gönderdikleri yönündeki açıklamasına Ankara'dan yalanlama geldi. Anadolu Ajansı'nda yer alan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, "Kaşıkçı olayı ile ilgili ABD'nin müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil" denildi.

Washington Post gazetesinde Suudi Arabistan üzerine yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Kaşıkçı son olarak resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul'da başkonsolosluğuna giriş yapmıştı. Geçmişte Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapan Kaşıkçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhindeki görüşleri yüzünden tutuklanabileceği endişesiyle 2017'de ABD'ye taşınmıştı.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Suudi Arabistan 180 ülke arasında 169'uncu sırada bulunuyor. Suudi Arabistan'da 25 ila 30 profesyonel ve amatör gazetecinin tutuklu olduğu tahmin ediliyor.

AP,rtr,DW/ÖA,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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