Trump: Kaşıkçı için Türkiye'ye müfettiş gönderdik

Trump'ın açıklaması Ankara'daki kaynaklar tarafından yalanlandı.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başına gelenleri çözmek için ABD'den müfettişlerin Türkiye'de olduğunu söyledi. ABD'de yayınlanan "Fox & Friends" programına konuk olan Trump, "Çok sert davranıyoruz. Bizim orada müfettişlerimiz var. Türkiye ile birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu çözmek istiyoruz" dedi.

Soruşturmaya ilişkin bilgi vermeyen ABD Başkanı, kayıp olan Kaşıkçı'nın durumu ile ilgili "Binaya girdi ve geri çıkmış gibi durmuyor" değerlendirmesini yaptı.

Suudi yönetiminin Kaşıkçı'yı gözaltına almak için yaptığı planın ABD istihbaratına takıldığı yönünde Washington Post'ta çıkan haber de Trump'a soruldu. Trump, "Bu çok üzücü bir şey olurdu ve muhtemelen çok yakında bunu öğreneceğiz." dedi. Trump ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan ile ikili ilişkileri için "mükemmel" değerlendirmesini yaptı. Kaşıkçı'nın kaybolmasının ilişkileri tehlikeye atıp atmayacağı sorusuna ise "Ne olduğunu bulmam gerekiyor" yanıtını verdi.