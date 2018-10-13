Trump, Kaşıkçı konusunda Kral Selman ile görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.
ABD'nin Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Kaşıkçı olayına ilişkin açıklama yaptı.
Kral Selman ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Trump, "Henüz görüşmedim ancak Kral Selman'ı arayıp görüşeceğim, onunla konuşacağım." dedi.
Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Trump, "Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.
Trump, konuyla ilgili önceki bir açıklamasında isim vermeden Suudi Arabistan'da en üst düzey bir isimle konuyu görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini aktarmıştı.
Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması
Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama
Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması
Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti
Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler
Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak
Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum