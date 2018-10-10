Trump: Kaşıkçı konusunda Suudilerden yanıt talep ettim

Beyaz Saray konuyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile temas kurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan makamlarıyla en üst düzeyde görüşmeler yaptığını ve onlardan yanıt "talep ettiğini" söyledi. Beyaz Saray'daki çalışma odası Oval Ofis'te basın mensuplarına bir açıklama yapan Trump, "Her şeyi talep ediyoruz. Ne olduğunu görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bu bizim ve Beyaz Saray açısından çok ciddi bir durum" diyen Trump, "Ne olduğunu görmek istiyorum ve Türkiye ile çok yakından çalışıyoruz ve sanıyorum bu işin temeline de ineceğiz" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump ayrıca Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'i Beyaz Saray'a davet etmek istediklerini söyledi. Ortada "kötü bir durum" olduğunu belirten Trump, kimsenin ne olduğunu tam olarak bilmediğini ve Kaşıkçı'nın ölmemiş olduğunu umduğunu belirtti.

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve iki Beyaz Saray yetkilisinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü ve Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bilgi talep ettiğini açıkladı. Bahsedilen iki yetkilinin Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner olduğu belirtildi.