HABER

Trump, Kaşıkçı nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması fikrine karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 20:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akibeti belli olana kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi yönündeki çağrılara cevap verdi - Trump: "Böyle bir adım bizi yaralar"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı bulunana kadar "Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi" çağrılarına "Böyle bir adım bizi yaralar." ifadeleriyle karşılık verdi.

Trump, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Kaşıkçı hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de bazı senatörlerin Kaşıkçı'nın başına ne geldiği belli olana kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi yönündeki çağrılarının kendisine sorulması üzerine Trump, "Böyle bir adım bizi yaralar." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın ABD vatandaşı olmadığına ve ABD'de vizeyle bulunduğuna dikkati çeken Trump, Kaşıkçı hakkındaki gelişmeleri "Hiç hoşumuza gitmiyor hem de hiç." şeklinde değerlendirdi.

- Soruşturma açılsın talebi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Trump'tan, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dışında tüm komite üyelerinin imzaladığı mektupta, "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı'ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Senatör Paul ise katıldığı bir radyo programında, Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." diye konuşmuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Orta Doğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptıŞarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı
CNN Türk 19 yaşındaCNN Türk 19 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan ABD 45.Başkanı Donald Trump Cemal Kaşıkçı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.