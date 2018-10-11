HABER

Trump, Kaşıkçı olayına bağlı olarak Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanması fikrine destek vermediğini söyledi

11.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

Trump, Kaşıkçı olayına bağlı olarak Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanması fikrine destek vermediğini söyledi

Trump, Kaşıkçı olayına bağlı olarak Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanması fikrine destek vermediğini söyledi

Trump, Kaşıkçı olayına bağlı olarak Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanması fikrine destek vermediğini söyledi

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Başkan Trump: “Türk ve Suudi yetkililerle birlikte çalışıyoruz”Başkan Trump: “Türk ve Suudi yetkililerle birlikte çalışıyoruz”
Başkan Donald Trump: “Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında kısa zaman içinde bir rapor yayınlayacağız”Başkan Donald Trump: “Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında kısa zaman içinde bir rapor yayınlayacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Büyük panik! Akıllara terör saldırısını getirdi

Büyük panik! Akıllara terör saldırısını getirdi

En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.