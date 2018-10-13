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Trump: Kaşıkçı öldürüldüyse Suudilere ağır bir ceza vereceğiz

13.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüş olması halinde Suudi Arabistan’a "ağır bir ceza" vereceklerini söyledi.

Trump: Kaşıkçı öldürüldüyse Suudilere ağır bir ceza vereceğiz

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" (60 Dakika) adlı programa katılan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudilerin Kaşıkçı'yı öldürmüş olup olamayacağı sorusuna verdiği yanıtta Trump, "Bunu henüz hiç kimse bilmiyor ama muhtemelen bunu bulacağız. Soruşturuluyor, çok çok ciddi bir biçimde bakılıyor. Durumun böyle olması halinde bu bizi son derece üzer ve öfkelendirir” dedi.

ABD Başkanı "Şu anda inkar ediyorlar ve şiddetli bir biçimde inkar ediyorlar. Onlar olabilir mi? Evet" şeklinde konuştu. Trump iddiaların doğru çıkması Washington'un Suudilere "ağır bir ceza" vereceğini söyledi.

Cezanın hangi sertlikte olabileceğiyle ilgili soruya verdiği yanıtta Trump, "Çok şey söz konusu. Bilhassa da belki bu adam bir muhabir olduğu için, bu böyle. Bunu benden duyduğunuza belki şaşıracaksınız ama burada gerçekten korkunç ve iğrenç bir şey var. Eğer durum buysa ki bunu önce görmemiz gerek, işin en temeline ineceğiz ve ağır bir cezası olacak" diye konuştu.

Trump söz konusu cezanın Suudi Arabistan'a yapılan silah satışının durdurulması şeklinde olmayacağını belirtti. Boeing, Lockheed, Raytheon vb. Amerikan firmalarındaki istihdama zarar vermek istemediğini belirten Trump, Rusya ve Çin'in de talip olduğu silah siparişlerini ABD'nin aldığını ve bunları kaybetmek istemediğini kaydetti. Trump "Ceza vermenin başka yolları var" dedi.

Perşembe günü kaydedilen ve Cumartesi günü internet üzerinden bir bölümü yayınlanan röportajın tamamı Pazar akşamı yayınlanacak.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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