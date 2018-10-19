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Trump: Kaşıkçı ölmüş gibi gözüküyor

19.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölmüş olduğuna inandığını söyledi.

Trump: Kaşıkçı ölmüş gibi gözüküyor

Türk polisinin ise İstanbul dışındaki bir orman ve kentte Kaşıkçı olayıyla ilgili incelemesine devam ettiği belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölmüş olduğuna inandığını söyledi. Washington'da ABD Başkanlık uçağı Air Force One’a binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Kaşıkçı’nın öldüğüne inanıp inanmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta, "Bana kesinlikle o şekilde gözüküyor. Çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı’nın öldüğünün kanıtlanması halinde ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tepkisinin nasıl olacağına verdiği yanıtta da Trump, "Çok ağır olması gerek. Yani bu çok kötü bir şey. Ama ne olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, New York Times gazetesine verdiği mülakatta da Kaşıkçı’nın ölmüş olabileceği yönündeki kanaatinin istihbarat raporlarına dayandığını söyledi.

Trump’ın açıklaması, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak Riyad ve Ankara'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu temaslarla ilgili yaptığı bilgilendirme toplantısının ardından geldi. Pompeo söz konusu toplantı ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin karar vermeden önce Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmaların sonuçlarını bekleyeceğini söylemişti.

Reuters: Kaşıkçı incelemesi İstanbul dışında devam ediyor

Öte yandan Reuters'e konuşan iki Türk yetkili, Türk polisinin İstanbul'un dışında yer alan bir ormanda ve Marmara Denizi yakınlarındaki bir kentte Suudi gazetecinin cansız bedenini bulmak üzere araştırma yaptığını söyledi. Reuters'e konuşan yetkililer, soruşturma makamlarının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında ve başkonsolosun konutunda aramalarda "birçok örnek" aldığını, bu örneklerde Kaşıkçı'nın DNA izlerinin bulunup bulunmadığının incelendiğini söyledi.

Türk yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için girdiği konsoloslukta öldürüldüğüne inandıklarını önceden belirtmişti. Türk ve uluslararası medya kuruluşları da Cemal Kaşıkçı'nın işkenceye uğradıktan sonra öldürülüp parçalara ayrıldığına dair ses kayıtlarının olduğunu belirten haberler geçmişlerdi. Suudi Arabistan iddiaları reddediyor ve Kaşıkçı'nın konsolosluktan aynı gün ayrıldığını ifade ediyor.

"Türkiye BM soruşturması talep etmeli"

Öte yandan ABD'deki önde gelen insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşları, Türkiye'den Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak bir Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması talep etmesini istedi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yaptıkları ortak açıklamada Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten şeffaf bir soruşturma başlatmasını istemesi gerektiğini savundu.

Dört kuruluşun yaptığı ortak açıklamada sözkonusu uluslararası soruşturmanın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgisi olan her türden operasyonda Suudi Arabistan'ın rolünü derinlemesine incelemesi; talimatı veren, planlayan ve icra eden kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini hedeflemesi gerektiği belirtildi.

CPJ Başkan Yardımcısı Robert Mahoney "BM müdahalesi, Suudi örtbasına ya da diğer hükümetlerin Riyad'la kârlı iş ilişkilerini korumak için olayı gizleme girişimlerine karşı en iyi güvencedir" diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak BM Sözcüsü Stephane Dujarric de "Prensipte Genel Sekreter, olaya müdahil olan tüm tarafların talep etmesi ya da bir Birleşmiş Milleter kurulunun yasal vekalet vermesi halinde bir soruşturma başlatabilir" dedi. "Şu anda bundan biraz uzağız" diyen Dujarric, "Sanıyorum ilk soruşturmanın sonuçlanmasına izin vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

AFP,AP,rtr/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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