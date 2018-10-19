Trump: Kaşıkçı ölmüş gibi gözüküyor

Türk polisinin ise İstanbul dışındaki bir orman ve kentte Kaşıkçı olayıyla ilgili incelemesine devam ettiği belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölmüş olduğuna inandığını söyledi. Washington'da ABD Başkanlık uçağı Air Force One’a binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Kaşıkçı’nın öldüğüne inanıp inanmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta, "Bana kesinlikle o şekilde gözüküyor. Çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı’nın öldüğünün kanıtlanması halinde ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tepkisinin nasıl olacağına verdiği yanıtta da Trump, "Çok ağır olması gerek. Yani bu çok kötü bir şey. Ama ne olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, New York Times gazetesine verdiği mülakatta da Kaşıkçı’nın ölmüş olabileceği yönündeki kanaatinin istihbarat raporlarına dayandığını söyledi.

Trump’ın açıklaması, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak Riyad ve Ankara'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu temaslarla ilgili yaptığı bilgilendirme toplantısının ardından geldi. Pompeo söz konusu toplantı ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin karar vermeden önce Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmaların sonuçlarını bekleyeceğini söylemişti.