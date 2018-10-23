Trump: Kaşıkçı operasyonu tarihteki en kötü örtbas

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, taraflardan talep gelmesi durumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in soruşturma başlatabileceğini söyledi. Haq, Guterres'in daha önce yaptığı bağımsız ve şeffaf soruşturma çağrısının arkasında durduğunu da vurguladı.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı operasyonu içinse "tarihteki en kötü örtbas" değerlendirmesini yaptı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm gerçekleri öğrenmek istediğini de vurgulayan Trump, Türkiye'ye giden CIA Başkanı Gina Haspel'den kısa bir süre içerisinde rapor beklediğini söyledi.

BM ise uluslararası soruşturma için taraflardan talep beklediğini duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugün yaptığı açıklamalara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan bir değerlendirme geldi. Trump, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a "sert bir şekilde" yüklendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM tarafından yürütülecek olası bir soruşturmaya ilişkin Anadolu Ajansı'na şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Diyelim ki Birleşmiş Milletler ya da uluslararası bir kuruluş ya da mahkeme soruşturma açtı. O zaman da biz tabii nasıl bugüne kadar iş birliği yaptıysak, elde edilen bilgilerin, bulguların verilmesi gibi uluslararası hukuk çerçevesinde gibi şeffaf bir iş birliği yaparız."

G7'den Kaşıkçı çağrısı

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir soruşturma çağrısı da dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin oluşturduğu G7'den geldi. Çağrıda Suudi Arabistan'dan Türkiye ile işbirliği içinde şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütmesi istendi.

"Cinayetten sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır" denilen açıklamada, olaya ilişkin yapılan açıklamaların cevaplanmamış soruları geride bıraktığına dikkat çekildi. Açıklamada İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya, Kanada ve ABD'nin dışişleri bakanlarının yanı sıra AB'nin de imzası yer aldı.

Kaşıkçı'nın nişanlısından AP'ye başvuru

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in AP'ye başvurduğunu açıkladı. Tajani, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

AP/ÖA,JD

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