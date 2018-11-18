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Trump: ‘Kaşıkçı Ses Kaydını Dinlemek İstemedim’

18.11.2018 21:24 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ses kaydını dinlemek istemediğini, kayıtla ilgili bilgilendirildiğini ve ses kaydındaki her şeyi bildiğini söyledi

Trump: ‘Kaşıkçı Ses Kaydını Dinlemek İstemedim’

Amerika Başkanı Donald Trump 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ses kaydını dinlemek istemediğini belirtti. Trump, “çünkü acı verici bir kayıt, korkunç bir kayıt” dedi.

Trump, Fox News’a yaptığı açıklamada, “Ses kaydını dinlemek istemiyorum, dinlemem için gerek yok” ifadelerini kullandı.

Amerika Başkanı, “Ses kaydını dinlemeden onda olan her şeyi biliyorum. Tamamen bilgilendirildim. Çok şiddetli, çok kötü ve korkunçtu” dedi. Trump ayrıca, Kaşıkçı’nın öldürülmesine rağmen Suudi Arabistan’la yakın ilişkilere sahip olmak istediğini belirtti ve cinayet emrini verdiği iddia edilen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman’a yönelik suçlamaya da şüpheyle yaklaştı.

Trump, “Bana ilgisi olmadığını söyledi. Birçok kişi de veliaht prensin ilgisi olmadığını söyledi” dedi.

Fox News mülakatı Cuma günü Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nin konuyla ilgili Trump’ı bilgilendirmesinden saatler önce yapıldı. CIA, Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Salman’ın verdiği sonucuna varmıştı.

Trump, Cumartesi günü CIA’nin sonucu için çok erken ifadesini kullanmıştı. Donald Trump, Pazar günü yayınlanan Fox News mülakatında da Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini kimin verdiğinin belki de hiç bilinemeyeceğini kaydetti.

Trump’a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise infaz emrini Muhammed bin Salman’ın verdiğine şüphesi olmadığını belirtti.

Graham NBC’de katıldığı “Meet the Press” programında yaptığı açıklamada, “Önemli müttefikler fakat iş veliaht prense geldiğinde, o mantıksız, dengesiz ve sanırım Amerika’yla Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere çok zarar verdi. Onunla bir daha çalışmaya hiç isteğim yok” ifadelerini kullandı.

Amerika yönetimi Perşembe günü 17 Suudi yetkiliye cinayetle ilgili bağlantıları olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almış ancak Suudi hükümetini hedef almamıştı.

Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirel yazılar kaleme alan bir gazeteciydi. Amerika'da yaşayan Kaşıkçı'nın Washington Post'ta yazıları çıkıyordu.

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