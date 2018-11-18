HABER

Trump Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyor

18.11.2018 19:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını dinlemek istemediğini söyledi.

Trump Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyor

Trump, kayıt için "şiddet dolu" derken, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlığında olduğu açıklandı.ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin tapeyi dinlemesi için bir neden olmadığını söyledi.

Türkiye'nin tapeleri ABD'ye verdiğini doğrulayan Trump, ses kayıtları için "Acı çekmenin kaydı. Korkunç bir kayıt. Bu konuda tamamen bilgilendirildim ve dinlemem için bir neden yok" dedi. Fox News'a konuşan Trump, 2 Ekim'de Kaşıkçı'nın başına gelenler için "şiddet dolu, çok vahşi ve berbat" değerlendirmesini de yaptı.

Türkiye geçen haftalarda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapeleri Batılı ülkelerle paylaştığını duyurmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Erdoğan: Kaşıkçı tapelerini Suudilere ve ABD'ye verdik

Gözler ABD'nin Kaşıkçı raporunda

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını duyurdu. Trump, "Önümüzdeki iki gün içerisinde, muhtemelen Pazartesi ya da Salı, elimizde tam bir rapor olacak" dedi.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna vardığını öne sürmüştü. 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğinin ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünün CIA tarafından tespit edildiği aktarılmıştı.

Haberde, CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edilmişti.

Daha fazlasını okumak için: "CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor"

Akar: Kaşıkçı'nın cesedi ülkeden çıkarılmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kanada'nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili açıklamada bulundu.

CNN Türk haber kanalı, Akar'ın forumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soruya, "Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye'yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler" yanıtını verdiğini aktardı.

Suudi Arabistan'da savcılık, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hakkında suçlama yöneltilen 11 zanlıdan beşi için idam cezası istendiğini açıklamıştı. Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın ölüm sebebinin "boğuşma ve öldürücü dozda ilaç" olduğunu duyurmuştu. Kaşıkçı'nın cesedinin konsoloslukta parçalandığı dile getirilirken, cesedin konsolosluk dışında bir işbirlikçiye teslim edildiği belirtilmişti.

Daha fazlasını okumak için: Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi

AP,rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Almanya’da İktidara Yeşiller mi Gelecek?Almanya’da İktidara Yeşiller mi Gelecek?
May: 'Lider Değişikliği Brexit Sürecini Kolaylaştırmaz'May: 'Lider Değişikliği Brexit Sürecini Kolaylaştırmaz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı

California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı

Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı

Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı

Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.