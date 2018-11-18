Trump Kaşıkçı tapesini dinlemek istemiyor

Trump, kayıt için "şiddet dolu" derken, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlığında olduğu açıklandı.ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin tapeyi dinlemesi için bir neden olmadığını söyledi.

Türkiye'nin tapeleri ABD'ye verdiğini doğrulayan Trump, ses kayıtları için "Acı çekmenin kaydı. Korkunç bir kayıt. Bu konuda tamamen bilgilendirildim ve dinlemem için bir neden yok" dedi. Fox News'a konuşan Trump, 2 Ekim'de Kaşıkçı'nın başına gelenler için "şiddet dolu, çok vahşi ve berbat" değerlendirmesini de yaptı.

Türkiye geçen haftalarda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapeleri Batılı ülkelerle paylaştığını duyurmuştu.

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Gözler ABD'nin Kaşıkçı raporunda

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını duyurdu. Trump, "Önümüzdeki iki gün içerisinde, muhtemelen Pazartesi ya da Salı, elimizde tam bir rapor olacak" dedi.