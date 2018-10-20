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Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 04:04 | Son Güncelleme

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı

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