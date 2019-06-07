HABER

Trump, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 9 Temmuz'da Beyaz Saray'da görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 9 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

İki liderin bölgesel gelişmeler, ikili güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konularını ele alacağı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ziyaret, ABD ile Katar arasındaki uzun süreli ortaklık temeline dayanmaktadır ve zaten güçlü olan ekonomik ve güvenlik bağlarımızı daha da güçlendirecektir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar arasındaki kriz sürecinde Katar'a yönelik sert tutumuyla dikkat çeken Trump yönetimi, daha sonraki süreçte Körfez ülkeleri arasındaki iş birliğini desteklediği mesajlarını vermişti.

Son olarak Katar, mayıs ayı sonunda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin olağanüstü zirvesine katılmış, söz konusu adım iki ülke arasındaki buzların erimeye başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ayrıca ABD yönetimi, 10 Mayıs'ta Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay vermişti.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettilerPentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler
Ünlü Rapçi Ceza VE Ayben'in babası son yolculuğuna uğurlandıÜnlü Rapçi Ceza VE Ayben'in babası son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Katar Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Muradiye Şelalesi tatilcilerin akınına uğradı

Akın akın oraya gittiler! Adım atacak yer kalmadı

Bir türlü önlenemiyordu! Obruk oluşumunun nedeni ortaya çıktı

Bir türlü önü kesilemiyordu! Nedeni ortaya çıktı

Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.