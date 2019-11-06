Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise, “Savaş mantık dışı. Biz barışa inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Trump, söz konusu saldırının ardından Obrador’a, 'canavarlar' olarak bahsettiği uyuşturucu kartellerine karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Öte yandan Obrador, Trump’a yardım teklifi için teşekkür ettiğini belirterek, “Bu gibi meselelerin çözümü için yabancı bir hükümetin müdahil olmasına gerek olduğunu sanmıyorum” dedi.

Donald Trump ise, Twitter üzerinden, “Meksika’nın yeni ve muhteşem başkanı bu meseleyi büyüttü, fakat karteller genişlemeye devam ediyor. [...] Ve bazen bir orduyu devirmeniz için başka bir orduya ihtiyacınız olabilir!” şeklinde açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya paylaşımlarının devamında ise, “ABD’nin yardımıyla uyuşturucu kartellerine savaş açmanın ve onları yeryüzünden silmenin zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Obrador'u telefonla arayan Trump ayrıca, LeBaron ailesinin katillerinin bulunması için yardım teklif etti.

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