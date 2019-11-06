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Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Meksikalı kartel üyelerinin silahlı saldırısı sonucu 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından, uyuşturucu çetelerine "savaş açma zamanı geldi" dedi.

Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise, “Savaş mantık dışı. Biz barışa inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Trump, söz konusu saldırının ardından Obrador’a, 'canavarlar' olarak bahsettiği uyuşturucu kartellerine karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Öte yandan Obrador, Trump’a yardım teklifi için teşekkür ettiğini belirterek, “Bu gibi meselelerin çözümü için yabancı bir hükümetin müdahil olmasına gerek olduğunu sanmıyorum” dedi.

Donald Trump ise, Twitter üzerinden, “Meksika’nın yeni ve muhteşem başkanı bu meseleyi büyüttü, fakat karteller genişlemeye devam ediyor. [...] Ve bazen bir orduyu devirmeniz için başka bir orduya ihtiyacınız olabilir!” şeklinde açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya paylaşımlarının devamında ise, “ABD’nin yardımıyla uyuşturucu kartellerine savaş açmanın ve onları yeryüzünden silmenin zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Obrador'u telefonla arayan Trump ayrıca, LeBaron ailesinin katillerinin bulunması için yardım teklif etti.

SALDIRIDA AYNI AİLEDEN 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meksika sınır yerleşim yerleri Sonora ve Chihuahua arasında araçla seyahat eden Mormon topluluğundan dokuz kişi, bir uyuşturucu çetesinin açtığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin LeBaron ailesinden altı çocuk ve üç kadın olduğu belirtildi.

Meksika Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, hayatını kaybeden ailenin içinde bulunduğu aracın, kartel gruplarınca bölgeyi ele geçirmek isteyen farklı çete üyeleri olarak sanılmış olabileceğini açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybeden ailenin yakınlarından Julian LeBaron, olayın bir ‘katliam’ olduğunu ve akrabalarının canlı şekilde yanarak öldüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
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