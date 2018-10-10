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Trump: “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz”

10.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Trump: “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz.”

Trump: “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz”

Trump: “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz.”

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