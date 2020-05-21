Trump Kaynaklarını Kesmekle Tehdit Ettiği Michigan’ı Ziyaret Edecek

Başkan Donald Trump, Perşembe günü kararsız eyaletlerden Michigan’da otomobil üreticisi Ford firmasına ait bir fabrikayı ziyaret edecek. Trump ve Michigan’ın Demokrat Valisi arasında Corona virüsü salgını önlemlerinin kaldırılmasının ve ekonomik faaliyetlerin başlatılmasının hızı konusunda anlaşmazlık mevcut.
Kasım ayındaki seçimlere hazırlanan Trump, eyaletlere salgın önlemlerini hafifletmeleri ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmaları için baskı yapıyor.
Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Demokratlar’ın başkan adayı olması muhtemel Joe Biden’ın yardımcısı olabilecek isimler arasında gösteriliyor. Ancak Whitmer’in eyalet için verdiği ‘‘evde kal’’ talimatı muhalefetle karşılaşıyor.
Son olarak Başkan Trump, eyaletin salgın karşısında posta yolu ile oy kullanılmasını kolaylaştırma planına, seçimde yolsuzluğa neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Trump eyaletin federal kaynaklarını kesme tehdidinde bulunmuş, sonra geri adım atmıştı.
Trump eyaletin Ypsilanti kentindeki Ford fabrikasını ziyaret edecek. Fabrika, salgının ardından solunum cihazı ve koruyucu ekipman üretimi yapmaya başlamıştı.
Maske takacak mı?
Trump, salgın karşısında savunmasız toplulukların durumunu konuşmak üzere siyah Amerikalı toplum liderleriyle görüşecek. Başkan Trump daha önceki fabrika ziyaretlerinde maske takmadığı için eleştirilmişti.
Washington Post gazetesinin haberine göre eyaletin başsavcısı, Trump’ın ziyareti sırasında maske takmasının yasal bir yükümlülük olduğunu söyledi.
Eyalet Başsavcısı’ndan Trump’a maske mektubu
Trump’a açık bir mektupla hitap eden Michigan’ın Demokrat Başsavcısı Dana Nessel, kamuoyu önüne sık sık maskesiz çıkan Trump’tan Vali Gretchen Whitmer’in çıkardığı maske talimatnamesine ve Ford şirketinin zorunlu maske uygulamasına uymasını istedi.
Başkan’ın Ford tesisini ziyaret etmesinin engellenmeyeceğini belirten Başsavcı ‘‘Ancak sizden yüz maskesi takarak Ford’da çalışanların büyük emeklerine ve eyalet genelindeki çabalara saygı göstermenizi istiyorum’’ ifadelerini kullandı.
2016 yılındaki seçimde az farkla kazandığı Michigan eyaleti Trump için bu yıl da seçim mücadelesinin önemli duraklarından. Trump, 1988’den bu yana eyaleti kazanan ilk Cumhuriyetçi aday olmuştu.
Başkan Trump, Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasından bu yana başkent Washington dışına çok az çıktı. Siyasi olarak önemli Arizona ve Pennsylvania gibi eyaletlere odaklanan Trump, geleneksel seçim mitinglerine ise salgın nedeniyle ara verdi.
Trump ve otomobil üreticisi Ford şirketinin arası, Ford’un 2019 yılının Temmuz ayında California eyaletinin katı yakıt ekonomisi standartlarını kabul etmesinin ardından yaklaşık bir yıldır gergin.