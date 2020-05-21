Trump Kaynaklarını Kesmekle Tehdit Ettiği Michigan’ı Ziyaret Edecek

Başkan Donald Trump, Perşembe günü kararsız eyaletlerden Michigan’da otomobil üreticisi Ford firmasına ait bir fabrikayı ziyaret edecek. Trump ve Michigan’ın Demokrat Valisi arasında Corona virüsü salgını önlemlerinin kaldırılmasının ve ekonomik faaliyetlerin başlatılmasının hızı konusunda anlaşmazlık mevcut. Kasım ayındaki seçimlere hazırlanan Trump, eyaletlere salgın önlemlerini hafifletmeleri ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmaları için baskı yapıyor. Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Demokratlar’ın başkan adayı olması muhtemel Joe Biden’ın yardımcısı olabilecek isimler arasında gösteriliyor. Ancak Whitmer’in eyalet için verdiği ‘‘evde kal’’ talimatı muhalefetle karşılaşıyor. Son olarak Başkan Trump, eyaletin salgın karşısında posta yolu ile oy kullanılmasını kolaylaştırma planına, seçimde yolsuzluğa neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Trump eyaletin federal kaynaklarını kesme tehdidinde bulunmuş, sonra geri adım atmıştı. Trump eyaletin Ypsilanti kentindeki Ford fabrikasını ziyaret edecek. Fabrika, salgının ardından solunum cihazı ve koruyucu ekipman üretimi yapmaya başlamıştı.