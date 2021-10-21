HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Kendi Sosyal Medyasını Kuruyor

Trump Kendi Sosyal Medyasını Kuruyor

21.10.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter ve Facebook hesapları yasaklanan eski ABD Başkanı Donald Trump, gelecek ay kendi sosyal medya uygulamasını kullanıma açıyor

Twitter ve Facebook hesapları yasaklanan eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya uygulamasını gelecek ay kullanıma açıyor. Trump, TRUTH Social ismini verdiği uygulama ile "büyük teknoloji şirketlerine meydan okumayı" hedefliyor.

TRUTH Social; Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG) ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak. İsmi Türkçe’de ¨gerçek¨ anlamına gelen uygulama ile ilgili yazılı basın açıklamasında Trump, "Taleban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerika başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu, kabul edilemez" dedi.

Trump açıklamasında, "TRUTH Social'daki ilk ‘gerçeğimi’ çok yakında göndereceğim için heyecanlıyım. TMTG herkese seslerini duyurmasını sağlama misyonuyla kuruldu. Yakında TRUTH Social hakkındaki düşüncelerimi paylaşmaya başlayacağım ve teknoloji devlerine (Big Tech) karşı mücadele edeceğim için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Big Tech, ABD’nin bilgi teknolojileri sektörünün en büyük beş şirketi olan Amazon, Apple, Google, Facebook ve Microsoft olarak tanımlanıyordu. Son dönemde Twitter ve Netflix dışında Samsung, Alibaba gibi Asya firmaları da teknoloji devleri arasında sayılıyor.

Beta sürümü lansmanının gelecek ay yapılması planlanan ve 2022'nin ilk çeyreğinde tam kullanıma sunulacak olan sosyal platform, şirketin üç aşamalı projesinin ilk aşaması. Bu aşamayı eğlence, haber ve podcast içeriği sunan TMTG+ adlı bir isteğe bağlı video abonelik hizmeti izleyecek.

TMTG’nin internet sitesine göre şirket son aşamada Amazon ve Google’ın bulut hizmetine rakip olmayı da öngörüyor.

Eski başkanın oğlu Donald Trump Jr., haber kanalı Fox News’a yaptığı açıklamada, "Big Tech uzun süredir muhafazakar sesleri bastırdı. Bu gece babam, nihayetinde Trump Medya ve Teknoloji Grubu ve herkesin duygularını ifade edebileceği bir platform olan TRUTH Social'ı kurmak için bir birleşme anlaşması imzaladı" dedi.

Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformları, yüzlerce destekçisinin 6 Ocak'ta başkent Washington’da Kongre binasını basmasının ardından Trump'ı hizmetlerinden menetmişti.

2020 seçimlerinin resmi sonuçlarını kabul etmeyip değiştirmeye çalışan eski Başkan Trump’ın kışkırtmasıyla binlerce kişi 6 Ocak’ta Kongre’ye yürümüş, bunların yüzlercesi o sırada seçimlerin resmen onaylanacağı bir oturum düzenlenen Kongre binasına zorla girmiş, polisle çatışmış ve binayı yağmalamıştı

Anlaşma, Trump Medya ve Teknoloji Grubu’nu, teknoloji firmalarının ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde, eski yatırım bankacısı Patrick Orlando tarafından yönetilen Digital World Acquisition Corp (DWAC) ile birleşme sonrasında listelenmesini sağlayacak. DWAC’nin, mevcut bir şirketi satın almak amacıyla ‘ilk halka arz’ yoluyla sermaye artırmak için oluşturulmuş, ticari faaliyetleri olmayan, özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) olduğu belirtiliyor. SPAC’ler ‘’boş çek şirketi’’ olarak da biliniyor.

Basın açıklamasına göre TMTG, DWAC’nin hiçbir hissedarının hisselerini geri almayı seçmediği varsayımıyla, firmanın fonundaki 293 milyon doları nakit alacak.

Deutsche Bank ve BT Capital Markets'ta çalışmış olan Patrick Orlando, firmasının internet sitesine ve yasal başvurulara göre en az dört SPAC kurdu ve iki SPAC daha kurmayı planlıyor.

Ancak bu SPAC'lerin hiçbiri henüz bir anlaşmayı tamamlamadı. Orlando'nun başında olduğu Çin merkezli bir SPAC, yasal başvurulara göre gereken parayı sağlayamadığı için, Giga Energy Inc ile geçen ay bir birleşmeyi tamamlayamadı. Birleşme olsaydı, ulaşım çözümleri sağlayan firmanın değerini 7,3 milyar dolara çıkaracaktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurduTanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurdu
'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
Tarih verdiler! Aşılı turistlere kapılarını açıyorlarTarih verdiler! Aşılı turistlere kapılarını açıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.