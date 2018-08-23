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Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında, "Şunu söyleyebilirim, eğer azledilirsem bence piyasa çöker. Herkes yoksullaşır ve olamayacağını düşündüğünüz rakamlar görürsünüz" dedi.

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Eski avukatı Michael Cohen'in itirafçı olmasıyla şoka uğrayan ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen Fox televizyonuna verdiği röportajda tüm ABD'yi tehdit etti.

Röportajın tamamının yayınlanmasıyla ortaya çıkan tehdit cümlesi, "Şunu söyleyebilirim, eğer azledilirsem bence piyasa çöker. Herkes yoksullaşır ve olamayacağını düşündüğünüz rakamlar görürsünüz" oldu. Başkanlığının en zor gününü geçiren Trump'ın savurduğu tehdit, anında dünyada ilk haber oldu.

Trump ayrıca, ilişkiye girdiği porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal'a verilen 280 bin dolarlık sus payının yasal olduğunu savundu.

ABD MEDYASINDA MANŞET

Cohen'in işlediği bazı suçların sorumlusu olarak doğrudan Trump'ı göstermesi, beklendiği gibi ABD medyasında da manşet.

New York Times, Michael Cohen'in, Başkan Trump'ın kendisinden porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal'a seçimlerden önce sus payı olarak ödeme yapmasını istediğini ve bu ödemelerin ana amacının seçimleri etkilemek olduğunu itiraf ettiğini yazıyor.

Habere göre yasadışı ödemeleri yaptığını kabul eden Cohen, seçim kampanyası finansmanı yasalarını çiğnediğini ve bu ödemelerin 'federal bir göreve aday bir kişiyle işbirliği içinde ve bu kişinin talimatı üzerine' yapıldığını itiraf etmiş oldu. Cohen, mahkemede, 2016 başkanlık seçimlerini doğrudan etkilemek için bu para transferinde yer aldığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Cohen ayrıca 2012-2016 yılları arasında vergi kaçırmak amacıyla 4 milyon dolarlık kişisel gelirini gizlediği, banka dolandırıcılığı yaptığı ve 14 milyon dolarlık borcunu beyan etmediği şeklindeki suçlamaları da kabul etti.

Gazete ayrıca Trump'ın seçim kampanyasının eski sorumlusu Paul Manafort'un da vergi kaçırmak amacıyla milyonlarca doları yabancı banka hesaplarında saklama ve milyonlarca dolarlık kredi almak için bankalara yalan beyanatta bulunmaktan suçlu bulunduğunu bildiriyor.

Habere göre Manafort'un davasının özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması ya da Trump'ın soruşturmayı engelleme girişiminde bulunup bulunmadığıyla doğrudan bağlantısı yok. Ancak gazete, Trump ve yandaşlarının Rusya soruşturmasının bir cadı avı olduğu suçlamalarına maruz kalan Robert Mueller'ın federal mahkemede elde ettiği bu ilk zaferin çok ciddi siyasi etkileri olacağı yorumunda bulunuyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ın, Cohen'in itirafı ve Manafort'un suçlu bulunması karşısında "Bunlar beni ilgilendirmiyor" diyerek kendini Cohen ve Manafort'tan uzak tutma çabası içine girdiğini yazıyor.

Gazete, Trump'ın West Virginia eyaletindeki bir kampanya etkinliğinde Manafort'un iyi biri olduğunu ve başına gelenleri üzücü bulduğunu, ancak bunların Rusya'yla işbirliği meselesiyle hiçbir ilgisi olmadığını söylediğini yazıyor.

Habere göre, Robert Mueller'ın kapsamını giderek genişlettiği soruşturmasıyla köşeye sıkıştırdığı Trump için bu son gelişmelerin etkisi, Kasım'daki Kongre ara seçimlerine de yansıyabilir.

Gazetenin görüş aldığı tarihçi Douglas Brinkley, Cohen ve Manafort'la ilgili gelişmelerin Trump'ın görevden alınabileceği olasılığını bir kez daha gündeme getirdiğini çünkü Trump'ın suç niteliği taşıyan bir işe karıştığının ortaya çıktığını söylüyor. Brinkley'e göre, Beyaz Saray'dan yayılan bu pis kokular, Kasım'daki ara seçimlerde bazı Cumhuriyetçi seçmenleri sandık başına gitmekten alıkoyabilir.

Öte yandan Trump'ın eski baş stratejisti Stephen Bannon ise Douglas Brinkley'nin görüşlerinin tam tersini savunuyor ve son gelişmelerin Trump'ın uğradığı saldırı karşısında Cumhuriyetçi Parti tabanını birleştireceğini iddia ediyor.

Washington Post'un Cohen'in itirafı ve Manafort'un jüri tarafından suçlu bulunmasının etkilerine ilişkin bir başka haberiyse, meselenin Trump'a ne kadar zarar vereceğiyle ilgili. Gazeteye göre, Cohen'in Trump'ın talimatıyla kampanya finansmanı yasalarını çiğnediğini kabul etmesi, Başkan'ın görevden alınması çağrısı yapanların sesini daha yüksek çıkarmasına neden olabilir. Ancak gazetenin görüş aldığı hukuk uzmanlarına göre başkanlık koltuğunda oturduğu sürece bu meselenin çok büyük olasılıkla Trump'a hukuki açıdan bir zararı dokunmayacak.

Uzmanlara göre Başkan'ın yerinde başka makamda olan birinin aynı suçlamayla karşı karşıya kalması durumunda bunun kriminal bir davayla sonuçlanması kaçınılmaz olabilirdi. Ancak Adalet Bakanlığı'nın hukuki değerlendirmelerine göre başkan, böyle bir iddiayla suçlu bulunamaz. Gazete, Adalet Bakanlığı'nın 1973 ve 2000 yıllarında yaptığı hukuki analizler sonucu Anayasa'nın, görev başında olan bir başkana kriminal suçlama yöneltilemeyeceği sonucuna vardığını hatırlatıyor.

Washington Post ayrıca bugünkü baş yazısında, Cohen'in suçlamaları kabul etmesinin ve aynı gün, hatta hemen hemen aynı saatlerde Manafort'un hakkındaki 18 dolandırıcılık iddiasının sekizinden suçlu bulunmasının Başkan Trump'la ilgili soruşturmada bir dönüm noktası olduğunu kaydediyor.

Başkan Trump'ın bu suçlar işlenmemiş ya da kendisiyle bir ilgisi yokmuş gibi davranamayacağını vurgulayan gazete, aynı tavrı Kongre'nin de takınamayacağını belirtiyor.

Cohen ve Manafort'un tutuklanacağını öngören, Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in ise henüz hüküm giymediğini hatırlatan gazete, Trump'ın bu gelişmelerden nasıl etkileneceğini belirleyecek kurumunsa Kongre olduğunu vurguluyor. Ancak baş yazının altını çizdiği bir ayrıntı, Kongre'deki Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelenlerinin şimdilik Trump hakkında soruşturma açmaktan çok Trump'ı korumakla ilgilenmeleri. Gazete, Kongre'nin Cohen'in işlediği suçlarda Trump'ın ne gibi bir rol oynadığının ortaya çıkarılması için soruşturma açması gerektiğini kaydediyor.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
vay anasını bu da erdoğan gibi başladı tehditlere ayranı çok içiyor heralde
Buda erdoğan gibi koltuğu bırakmamak için gidersem ülke yıkılır diyor mal..
rte de demisti ben gidersem Türkiye batar diye. ozaman bizim baskanda Türkiye yi tehtit etmisti diye bilirmiyiz.
türkiye de aynısı yapanlar var. Biz gidersek öyle olur böyle olur diyenler çok.
Vay anasını ! ABD hukuku Başkan' ın azledilmesine bile imkan tanıyor ! Türkiye de bunu hayal bile edemezsiniz..
Delidir ne yapsa yeridir
İşin magazin tarafi bir yana, ABD de hukuk var..ABD hukuku Başkan' ın azledilmesine bile imkan tanıyor.Turkiye de bunu hayal bile edemezsiniz..
turpu söndürün alev aldı gene
Bu da USAnın RTEsi.. Sanki başında olduğunuz ülkeler, siz başa gelene kadar yoktu..Bu ego, devletleri yokluğu sürükler.. bknz: Hitler
bizdekiler daha gitmeden batırdı ekonomiyi
Bu söylem bizde hiç yabancı değil.
ben gidersem ülke çöker sizede tanıdık gelmiyor mu aynısından bizdede var abd nin başkanını beğenmeyenler seçimde kime oy verdi acaba neyin kafasını yaşıyor lar
Trump un işi bitti sanırım.
3 gram beyni yok bu adamin
... Ve cami duvarına da işedi...
dünyanın şimdiye kadar gördüğü ve bir daha göremeyeceği kadar dangalak ve ne dediğini bilmeyen tek başkanı bence..
bu işin raconu bu herhalde ülkeni de tehdit et.. ve koltuk sana kalsın.. bana tanıdık geldi;)
şzofren bu adam
Bizde de verin 400'ü bu iş huzur içinde çözülsün dediler, millet vermeyince terör azdı sonra Kasım seçiminde rahatladılar terör azaldı. Bu 24 Haziran'da da verin kardeşinize yetkiyi görün faizi, doları diyordu aynı hazret, gördük faizi doları. Yani biz alışkınız millet olarak bu tip kendini tehditlere, dünya şokta olsa da biz alışkınız mynet kardeş.
sataram bu köyü haa , diyor ağa
Bu adamın akli dengesi bozuk herhalde
BENCE BİZLER HAYAL KURUYORUZ
1940 dan beri ülkeyi yönetemeyenlerin peşinde dolaştınız bırakın bu işleri
ben söyleyeyim bu adam abd yi falan yönetemez köy bile yönetemez en sonunda ülkesini batıracak bizde kurtuluruz
yav bi git de şükür namazı kılalım
BU EVANGELİST DENGESİZ KİŞİLİKTEN ABD VE DÜNYA EN KISA ZAMANDA KURTULMALIDIR. DÜNYA BU EVANGELİST DENGESİZ KİŞİLİK GİTTİKTEN SONRA DAHA YAŞANILASI BİR YER OLACAKTIR.
ERDOĞAN İLE KIYAS YAPAN ZEVZEKLER...TRUMP GİBİ DÜŞMANLAR,FETÖ,PKK,DHKPC,VS,VS GİBİ VE SİZLER VARKEN BIRAKMAM DOĞRU OLMAZ DEMİŞTİ..ANLAMAK GÜÇ TABİ..DİĞER KOLTUĞA ÇİVİLİ OLAN İŞE YARAMAZLARLA UĞRAŞIN...ERDOĞANIN GİDECEĞİ ZAMANA ONA GÖNÜL VERENLER KARAR VERİR...DAHADA HİÇ O KARARA GEREK YOK...SİZ MYNETTE DAHA ÇOK ZIRVALIYCAKSINIZ DEMEK BU..HAYIRLI BAYRAMLAR...
aynısının daha beterini hatırlıyorum.Verin 400 milletvekilini bu iş huzur içinde çözülsün diyenlerini duyduk gördük
BENCE SEN ABD nin BAŞINDAN GİT TÜM DÜNYA RAHAT BİR NEFES ALIR..ABD nin VATANDAŞLARIDA BUNDAN SONRA SEÇECEKLERİ BAŞKANI DAHA DİKKATLİ SEÇER.KARISI İLE KAVGALI..İSRAİL..SUUDİLER HARİÇ TÜM DÜNYA ÜLKELERİ İLE KAVGALI.BU ADAM GİTMEZSE NERDEYSE 3.DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK..ALLAHIN TÜM GAZABI ÜZERİNDE OLSUN
La deli sen olmasaydın şimdiye kadar usa diye birşey kalmıyacaktı.Emme yahudi evangelistler kurtarır seni doldur trump
yürü ancak gidersin sarı kafa
belasını buldu zaten artık tam bır zır delı
AMERİKANIN ÇÖKÜŞÜ DÜNYAYI ETKİLER AMA SANMIYORUM
orasi amerika ortadoğu deil orda yargi herşeyden önce gelir
bende diyordum tum dunyayı tehdit etti sıra kimde diye sıra kendilerine gelmiş
Siz batılılarda bir söz vardı hani! TANRIYLA GİT! AMA GİTT!! Bu kadar Skandal Yeter Sayın Başkan...
bir yüzüklede bu gelmişl abd nin başına....
Ben bu filmi bir yerden hatırlıyor gibiyim galibaaa...
Trump görevden alınırsa dünya ne zaman ne yapacağı belli olmayan dengesiz bir adamdan kurtulur dünya bir oh çeker.
reis dediyse doğrudur ülke batar.....trump reisi taklit ediyor
ulan truup dünyanın basına oldun bulaşıcı virüs hayırlısıyla bi git artık
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