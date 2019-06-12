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Trump: Beceriksiz ve budala

12.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020'deki başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın ülkesinin temel değerleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Trump: Beceriksiz ve budala

Trump ise Biden'a verdiği yanıtta, belki de seçimlerde karşı karşıya geleceği Demokrat siyasetçi için "beceriksiz ve budala" ifadelerini kullandı.

Joe Biden Iowa'da düzenlediği mitingde Trump ile ilgili olarak "Katil ve haydut olan Kim Jong-un gibi diktatörleri bağrına basıyor. Her ikisinin hemfikir olduğu tek şey Joe Biden'ın başkan olmaması" dedi.

Biden, ABD'de 2020'deki başkanlık yarışı için yapılan ilk kamuoyu yoklamalarında, Demokratlar aday adayları arasında ilk sırada.

Aynı eyalette kampanya yürüten Trump'ın Biden'a yanıtı ise gecikmedi.

'AKLI EN ZAYIF OLAN O'

Biden'ın zavallı olduğunu düşündüğünü söyleyen Trump, "Başkalarındansa Biden'a karşı yarışmayı tercih ederim. Aklı en zayıf olan o. Bence Joe Demokrat başkan aday adaylarının en zayıf olanı. Diğerlerinin daha çok enerjisi var" dedi.

Trump, Biden için, "Bugün Iowa'da bir yerlerde benim adımı o kadar çok anmış ki insanlar artık dayanamamış. Bunu söylemeyi bırak, mıymıntı adam" diye konuştu.

Kararsız seçmenlerin sayısının yüksek olduğu eyaletler arasındaki Iowa, ABD'de başkanlık yarışa katılan adaylar için önemli bir gösterge kabul ediliyor.

Barack Obama 2008 ve 2012'de, Hillary Clinton ise 2016'da Iowa'da ön seçimi kazanmaları sonrası Demokrat Parti'nin başkan adayı olmuşlardı. Obama iki dönem başkan seçilmiş, Hillary Clinton ise Trump'a yenilmişti.

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