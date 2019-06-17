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Trump Kendisini Geride Gösteren Anketleri Eleştirdi

17.06.2019 23:37 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde kendisine karşı yarışmak için Demokrat Parti içinde ön seçim hazırlıklarına giren adayları ‘alaca bir grup’ olarak nitelendirerek, Demokratlar'ın gerisinden geldiğini gösteren anket sonuçlarını eleştirdi

Trump Kendisini Geride Gösteren Anketleri Eleştirdi

Başkan Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde kendisine karşı yarışmak için Demokrat Parti içinde ön seçim hazırlıklarına giren adayları ‘alaca bir grup’ olarak nitelendirerek 2020 seçimleriyle ilgili iddiasını yineledi. Trump’ın, kendi seçim kampanyasının sızdırılan anket sonuçlarında bile Demokrat aday adaylarının gerisinden geliyor olmasına karşın, önde geldiğini iddia etmesi tartışmalara neden oldu.

Başkan Trump, Pazartesi günü resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında son günlerde gündeme gelen seçim kampanyaları anket sonuçlarını eleştirdi. Mesajında Demokrat Parti başkanlık seçimi aday adaylarını da ‘alaca bir grup’ diyerek nitelendiren Trump, kendisinin aday adayları arasında geriden geldiğini gösteren anket sonuçlarına atfen de ‘sahte anketler’ ifadesini kullandı.

Diğer taraftan, Trump’ın seçim kampanyası ekibinden sızdırılan bir anket sonucuna göre Trump 2020 başkanlık seçimlerinde, özellikle bazı kilit eyaletlerde Demokrat Parti’nin önde gelen aday adaylarından eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın gerisinde görünüyor.

Trump’ın seçim kampanyası müdürü Brad Parscale, sızdırılan anket sonuçlarının doğru olduğunu kabul etti. Ancak Parscale bu sonuçların, “seçim kampanyası açısından tarihi geçmiş” olduğunu savundu.

Gelecekte olası sızdırmaları önlemek adına, Trump’ın seçim kampanyasına destek veren 5 araştırma firmasından 3’ünün işlerine son verildi.

Bağımsız anket sonuçları da Başkan Trump’ın Demokrat aday adaylarının çoğunun gerisinde kaldığını gösteriyor. Trump’ın açıkça övdüğü Foxs News haber kanalında yayınlanan son araştırma sonuçları da aynı durumu yansıtıyor.

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