Trump Kendisini Geride Gösteren Anketleri Eleştirdi

Başkan Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde kendisine karşı yarışmak için Demokrat Parti içinde ön seçim hazırlıklarına giren adayları ‘alaca bir grup’ olarak nitelendirerek 2020 seçimleriyle ilgili iddiasını yineledi. Trump’ın, kendi seçim kampanyasının sızdırılan anket sonuçlarında bile Demokrat aday adaylarının gerisinden geliyor olmasına karşın, önde geldiğini iddia etmesi tartışmalara neden oldu.

Başkan Trump, Pazartesi günü resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında son günlerde gündeme gelen seçim kampanyaları anket sonuçlarını eleştirdi. Mesajında Demokrat Parti başkanlık seçimi aday adaylarını da ‘alaca bir grup’ diyerek nitelendiren Trump, kendisinin aday adayları arasında geriden geldiğini gösteren anket sonuçlarına atfen de ‘sahte anketler’ ifadesini kullandı.

Diğer taraftan, Trump’ın seçim kampanyası ekibinden sızdırılan bir anket sonucuna göre Trump 2020 başkanlık seçimlerinde, özellikle bazı kilit eyaletlerde Demokrat Parti’nin önde gelen aday adaylarından eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın gerisinde görünüyor.