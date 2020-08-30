Trump Kenosha Kentini Ziyaret Edecek

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Cumartesi günü en az 1.000 kişi yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yürüyüş düzenledi. Gösteride ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’, ‘‘Adalet Yoksa Barış da Yok’’ sloganları yankılandı.

Başkan Donald Trump’ın, protestolar ve şiddet olaylarıyla sarsılan kenti gelecek hafta ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.

Protestolara karşı sert tavır takınan başkan Trump Kenosha’da güvenlik güçleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ hareketinin yerel temsilcilerinden Clyde McLemore, ‘‘Başkan’a Siyahların Hayatı Önemlidir üyelerinin haydutlar ve yağmacılar olmadığını söylemek istiyorum. Bizi suçluyor, ancak bunun yolu bu değil’’ diye konuştu.

29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in 23 Ağustos’ta üç çocuğu arabadayken beyaz bir polis memuru tarafından sırtından vurulmasının ardından kentte protestolar devam ediyor. Blake’in babası göstericilere yağma ve vandalizmden uzak durmaları çağrıları yaptı.

Gösterilere destek veren baba, ‘‘Bu kentin iyi insanları şunu anlamalı, bunu yıkarsak elimizde hiçbir şey kalmayacak. Onlara bir gece olsun hiçbir şeyi yakıp yıkmamıza gerek olmadığını gösterin’’ dedi.