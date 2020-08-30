Trump Kenosha Kentini Ziyaret Edecek

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Cumartesi günü en az 1.000 kişi yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yürüyüş düzenledi. Gösteride ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’, ‘‘Adalet Yoksa Barış da Yok’’ sloganları yankılandı.
Başkan Donald Trump’ın, protestolar ve şiddet olaylarıyla sarsılan kenti gelecek hafta ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.
Protestolara karşı sert tavır takınan başkan Trump Kenosha’da güvenlik güçleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.
‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ hareketinin yerel temsilcilerinden Clyde McLemore, ‘‘Başkan’a Siyahların Hayatı Önemlidir üyelerinin haydutlar ve yağmacılar olmadığını söylemek istiyorum. Bizi suçluyor, ancak bunun yolu bu değil’’ diye konuştu.
29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in 23 Ağustos’ta üç çocuğu arabadayken beyaz bir polis memuru tarafından sırtından vurulmasının ardından kentte protestolar devam ediyor. Blake’in babası göstericilere yağma ve vandalizmden uzak durmaları çağrıları yaptı.
Gösterilere destek veren baba, ‘‘Bu kentin iyi insanları şunu anlamalı, bunu yıkarsak elimizde hiçbir şey kalmayacak. Onlara bir gece olsun hiçbir şeyi yakıp yıkmamıza gerek olmadığını gösterin’’ dedi.
ABD’de Mayıs ayı sonunda siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi ülke genelinde polis şiddetine ve ırk adaletsizliğine karşı protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.
Blake’in vurulması Wisconsin eyaletinde yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı ve nüfusunun çoğu beyaz olan kenti gösterilerin merkezlerinden biri haline getirmiş durumda.
Blake, polis tarafından vurulmasının ardından hayatta kalmış, ancak belden aşağısı felç olmuştu. Blake’in, vurulmadan önce hakkında yapılan bir suçlamanın görüleceği duruşmaya gelecek hafta hastane odasından video konferans aracılığıyla katılması bekleniyor.
Cuma gününden itibaren 1.000’den fazla Ulusal Muhafız, Kenosha’da görev yapıyor.