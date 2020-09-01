HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Kenosha saldırganını savundu

Trump Kenosha saldırganını savundu

01.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, geçen hafta protesto gösterileri ve olayların yaşandığı Kenosha kentine tartışmalı ziyareti öncesinde, şehirdeki gösteriler sırasında iki kişiyi öldürmekle suçlanan beyaz genci savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletine yapmayı planladığı tartışmalı ziyaret öncesinde eyaletin Kenosha kentinde düzenlenen gösteriler sırasında iki kişiyi tabanca ile vurarak öldüren salgırganı savundu. Trump, Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin kendini savunduğuna işaret ederek göstericilerin "çok şiddetle" saldırdığını ve "neredeyse öldürüleceğini" söyledi. Trump, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Trump'ın savunduğu 17 yaşındaki Kyle R., Kenosha kentinde geçen Salı günü düzenlenen gösteriler sırasında iki kişiyi tabanca ile vurarak öldürmek ve bir kişiyi de yaralamakla suçlanıyor. R.'nin avukatı, müvekkilinin kendisini savunduğunu iddia ediyor. 23 Ağustos'ta bir polisin siyah vatandaş Jacob Blake'i yedi kez ateş ederek sırtından vurması üzerine kentte ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenlenmiş ve olaylar çıkmıştı.

Vali eyaleti ziyaret etmemesini istedi

Wisconsin Valisi Tony Evers'in gelmemesini rica etmesine rağmen, Trump'ın Salı günü olayların yaşandığı Kenosha'ya yapmayı planladığı ziyaret tartışma yaratıyor. Kentte güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi planlayan Trump, polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve muhtemelen bir daha yürüyemeyecek olan Blake'in ailesi ile görüşmeyecek. Trump, görüşmede bir avukatın da bulunmasında ısrar ettikleri için aile ile görüşmeyeceğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Başkan, ABD'deki ırkçılık sorununu ciddiye almamakla suçlanıyor. Trump Beyaz Saray'daki basın toplantısında da ırkçılık sorununun okullarda ve üniversitelerde sol eğilimliler tarafından aşılanan bir düşünce olduğunu savunarak gençlere Amerika'nın kötü ve ırkçılığın yaşandığı bir ülke olduğuna dair "yalanlar" anlatıldığını söyledi. Kenosha'ya gidecek olması ile ilgili soruyu yanıtlayan Trump, ziyaretinin Kenosha'daki gerginliği artırmayacağını söyledi. 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Wisconsin'i kılpayı kazanan Trump, bu yıl Kasım ayında yapılacak seçimlerde de bu zaferini tekrarlamayı ümit ediyor.

Wisconsin Valisi Evers, Pazar günü Trump'a hitaben yayınladığı açık mektupta, Başkan'ın eyalete gelmemesini isteyerek, "Varlığınızın yaralarımızı sarmamızı engellemesinden kaygı duyuyorum" demişti.

Portland'daki olaylar

ABD Başkanı Trump'a Oregon eyaletinin Portland kentinde kendisini destekleyenlerin Cumartesi akşamı yaptığı eylemle ilgili düşünceleri de soruldu. Bu göstericilerin "barışçıl" olduğunu söyleyen Trump, kullanılan paintball kapsüllerinin kendilerini savunmaya yönelik olduğunu belirtti. Trump, Demokratlar tarafından yönetilen kentte kendisini destekleyenlerin kaosu protesto ettiğini dile getirdi. Kentte Trump yanlıları, araç konvoyu ile düzenlenen gösterileri protesto etmiş, sol gruplarla aralarında gerilim yaşanmıştı.

Kenosha'da iki kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra Portland'da da hafta sonunda Trump yanlısı olduğu tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti. Başkan Trump, söz konusu kişinin ölümünden "radikal solcuları" sorumlu tutarken, olaylar ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde Mayıs ayında George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinden bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde, göstericilerle radikal sağcı gruplar arasında şiddetin artmasından kaygı duyuluyor.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Şili’de art arda iki deprem meydana geldiŞili’de art arda iki deprem meydana geldi
2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları!2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları!
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Saniye farkıyla ölümden kurtulan kadının o anları nefes kesti
Saniye farkıyla ölümden kurtulan kadının o anları nefes kesti
İdam cezası alan adamın suçsuz olduğu 20 yıl sonra ortaya çıktı
İdam cezası alan adamın suçsuz olduğu 20 yıl sonra ortaya çıktı
İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı
İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı
24 yıl dolapta tuttuğu hamburger ve patates kızartması ne küflendi ne de bozuldu
Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!
Şili’de 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
Şili’de art arda iki deprem meydana geldi
Doğu Akdeniz'de gerilim! Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.