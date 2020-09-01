Trump Kenosha saldırganını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletine yapmayı planladığı tartışmalı ziyaret öncesinde eyaletin Kenosha kentinde düzenlenen gösteriler sırasında iki kişiyi tabanca ile vurarak öldüren salgırganı savundu. Trump, Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin kendini savunduğuna işaret ederek göstericilerin "çok şiddetle" saldırdığını ve "neredeyse öldürüleceğini" söyledi. Trump, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Trump'ın savunduğu 17 yaşındaki Kyle R., Kenosha kentinde geçen Salı günü düzenlenen gösteriler sırasında iki kişiyi tabanca ile vurarak öldürmek ve bir kişiyi de yaralamakla suçlanıyor. R.'nin avukatı, müvekkilinin kendisini savunduğunu iddia ediyor. 23 Ağustos'ta bir polisin siyah vatandaş Jacob Blake'i yedi kez ateş ederek sırtından vurması üzerine kentte ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenlenmiş ve olaylar çıkmıştı.

Vali eyaleti ziyaret etmemesini istedi

Wisconsin Valisi Tony Evers'in gelmemesini rica etmesine rağmen, Trump'ın Salı günü olayların yaşandığı Kenosha'ya yapmayı planladığı ziyaret tartışma yaratıyor. Kentte güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi planlayan Trump, polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve muhtemelen bir daha yürüyemeyecek olan Blake'in ailesi ile görüşmeyecek. Trump, görüşmede bir avukatın da bulunmasında ısrar ettikleri için aile ile görüşmeyeceğini açıkladı.