Trump, Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve güvenlik alanındaki iş birliğini artırma vurgusu ön plana çıktı.

ABD Başkanı Trump, Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'yı Beyaz Saray'da ağırladı.

Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklama yapan iki lider, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Kenya'daki proje ve yatırımlarından bahseden Trump, güvenlik ve savunma iş birliklerinin de iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli yer tuttuğuna işaret etti. Terörle mücadelede Kenya'nın önemli bir ülke olduğunun altını çizen Trump, bu alandaki iş birliğinin daha da artırılacağını söyledi.

Kenyatta ise ABD ile ekonomik birçok yeni iş birliğine açık olduklarını dile getirerek, bu ziyaretinde ABD ile yeni anlaşmalar imzalayacaklarını ifade etti.

Uhuru Kenyatta son olarak 2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray'da ağırlanmıştı.

