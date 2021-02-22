Trump, Kim'e 'gel seni uçakla eve bırakayım' demiş!

'Trump Takes On the World' adlı belgeselin üçüncü bölümünde ABD ve Kuzey Kore liderlerinin buluşmasında geçen diyaloglara yer verildi.

Belgeselde, eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matthew Pottinger, iki liderin Şubat 2019’da Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki ikinci zirveleri sırasında Trump'ın Kim'e yaptığı ilginç teklifi anlattı.

Pottinger, Trump'ın Kim'i ABD'nin başkanlık uçağı Air Force ile eve bırakmayı teklif ettiğini söyledi. Pottinger, o anları şu sözlerle anlattı: "Başkan Trump, Kim’e, onu başkanlık uçağı Air Force One’le eve bırakmayı teklif etti. Kim, Çin’den geçerek uzun bir tren yolculuğu sonunda gelmişti. Trump, ‘İstersen seni iki saatte eve bırakabilirim’ dedi. Ancak Kim bu teklifi reddetti."

Daha önce basında yer almayan bu teklifle ilk kez bir Kuzey Koreli lider veya üst düzey yetkili başkanın uçağına davet edilmiş oldu.

'TRUMP, EN Yİ ARKADAŞINI BULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU'

Belgeselde ayrıca, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Haziran 2018'de Singapur'daki ilk görüşmelerinin ardından liderlerin yakın ilişkisinden bahsetti. Bolton, "Trump, yeni en iyi arkadaşını bulduğunu düşünüyordu" dedi.