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Trump, Kim'e 'gel seni uçakla eve bırakayım' demiş!

22.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Trump, Kim'e 'gel seni uçakla eve bırakayım' demiş!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte 'Roket Adam' diyerek dalga geçtiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmelerinden birinde onu Air Force ile eve bırakmayı teklif ettiği öğrenildi.

'Trump Takes On the World' adlı belgeselin üçüncü bölümünde ABD ve Kuzey Kore liderlerinin buluşmasında geçen diyaloglara yer verildi.

Belgeselde, eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matthew Pottinger, iki liderin Şubat 2019’da Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki ikinci zirveleri sırasında Trump'ın Kim'e yaptığı ilginç teklifi anlattı.

Pottinger, Trump'ın Kim'i ABD'nin başkanlık uçağı Air Force ile eve bırakmayı teklif ettiğini söyledi. Pottinger, o anları şu sözlerle anlattı: "Başkan Trump, Kim’e, onu başkanlık uçağı Air Force One’le eve bırakmayı teklif etti. Kim, Çin’den geçerek uzun bir tren yolculuğu sonunda gelmişti. Trump, ‘İstersen seni iki saatte eve bırakabilirim’ dedi. Ancak Kim bu teklifi reddetti."

Daha önce basında yer almayan bu teklifle ilk kez bir Kuzey Koreli lider veya üst düzey yetkili başkanın uçağına davet edilmiş oldu.

'TRUMP, EN Yİ ARKADAŞINI BULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU'

Belgeselde ayrıca, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Haziran 2018'de Singapur'daki ilk görüşmelerinin ardından liderlerin yakın ilişkisinden bahsetti. Bolton, "Trump, yeni en iyi arkadaşını bulduğunu düşünüyordu" dedi.

Bolton, Trump'ın, Kim'in ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatları iptal etme talebini kabul ettiğini bildirdiğinde de beklenmedik diyalogların gerçekleştiğini anlattı.

Bolton, "Kim Jong-un, geçmişte pek çok kez olduğu gibi, Güney Kore ile ABD güçleri arasında Kore yarımadasında 60 yıldan fazla süredir devam eden büyük ortak tatbikatlardan dert yandı" dedi.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın anlattığına göre Trump ise birdenbire "Savaş oyunlarını [onun söylediği gibi] iptal edeceğim. Onlara gerek yok, zaten çok pahalılar. Bu sizi mutlu edecek" dedi.

Bolton, bu kararın herkesi şoke ettiğini söyledi ve şöyle dedi: "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı John Kelly ve ben odada Trump'la oturuyorduk ve bize danışılmadı. Trump'ın kendi aklına esti. Hataydı ve karşılığında hiçbir şey alamadığımız bir tavizdi."

Donald Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD Başkanı olsa da, iki ülkenin ilişkisi çalkantılı şekilde ilerledi. Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.

Trump, "Roket Adam" diyerek dalga geçtiği Kim Jong-un ile 2019'da Vietnam’da görüştü ancak bir anlaşma sağlanamadı. Kuzey Kore, başından bu yana nükleer programından vazgeçmesi için Amerika’nın uyguladığı yaptırımları kaldırmasını istiyordu. Trump da Kuzey Kore’nin nükleer programından tamamen ve hemen vazgeçmesini talep ediyordu ancak görüşmelerde bu yönde bir ilerleme yaşanmamıştı.

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