HABER

Trump-Kim görüşmesi Hanoi'de olacak

09.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci görüşmenin yerini açıkladı.

Trump-Kim görüşmesi Hanoi'de olacak

Buluşma, 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki ikinci görüşme Vietnam'da yapılacak.

Twitter üzerinden yaptığı açıklama yapan Trump, 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek zirveyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un Pyongyang'daki yetkililerle zirve öncesi bir araya geleceği belirtildi.

Bakanlık, hem Trump hem de Kim'in "nükleer silahlardan tam olarak arınma, ABD-Kuzey Kore ilişkilerini geliştirme ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etme" konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Vietnam'daki liderler zirvesi konusunda Pyongyang'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk görüşme Singapur'daydı

Trump ve Kim arasındaki ilk zirve Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşmişti. İki lider görüşme boyunca dünya kamuoyuna samimi görüntüler verirken taraflar nükleer silahsızlanmayı da içeren "kapsamlı" bir anlaşma imzalamıştı.

Kim ile bir araya geldikten sonra konuşan Trump, görüşmenin "tahmin edilenden çok daha iyi” geçtiğini, "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini söylemişti.

Kim de "Eski önyargılar ve alışkanlıklar ilerlememize engel oldu ancak hepsini aştık ve bugün buradayız" ifadesini kullanmıştı.

Takip eden süreçte ise Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve hem Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hem de iki devlet arasındaki savaş hâlinin resmen sona erdirilmesi konularında ilerleme kaydetmişti.

DW,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değiştiEski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değişti
Hollandalı yaşlı kadının çalınan bahçe cücesi 1 yıl boyunca Avrupa'yı dolaştıHollandalı yaşlı kadının çalınan bahçe cücesi 1 yıl boyunca Avrupa'yı dolaştı
Kartal'da çöken bina: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Almamız gereken dersler var' dediKartal'da çöken bina: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Almamız gereken dersler var' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uruguay’da karnaval heyecanı

Uruguay’da karnaval heyecanı

Hindistan’da çığ felaketi

Hindistan’da çığ felaketi

Venezuela'da mahkemeden muhaliflerin 'geçiş hükümeti' tasarısı için 'yok hükmünde' kararı

Venezuela'da mahkemeden 'yok hükmünde' kararı

Interpol ve Europol'un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Kayseri'de yakalandı

Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.