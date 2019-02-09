Trump-Kim görüşmesi Hanoi'de olacak

Buluşma, 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki ikinci görüşme Vietnam'da yapılacak.

Twitter üzerinden yaptığı açıklama yapan Trump, 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek zirveyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un Pyongyang'daki yetkililerle zirve öncesi bir araya geleceği belirtildi.

Bakanlık, hem Trump hem de Kim'in "nükleer silahlardan tam olarak arınma, ABD-Kuzey Kore ilişkilerini geliştirme ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etme" konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Vietnam'daki liderler zirvesi konusunda Pyongyang'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk görüşme Singapur'daydı

Trump ve Kim arasındaki ilk zirve Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşmişti. İki lider görüşme boyunca dünya kamuoyuna samimi görüntüler verirken taraflar nükleer silahsızlanmayı da içeren "kapsamlı" bir anlaşma imzalamıştı.