Trump, “Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un daha önce Trump ile yeniden görüşmek istediğini belirttiği açıklamalarına yanıt verdi. Trump, “Kuzey Kore’nin büyük ekonomik potansiyele sahip olduğunu çok iyi bilen Başkan Kim ile görüşmeyi de dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un daha önce yaptığı açıklamalarda, “Herhangi bir zamanda, yeniden oturup görüşmeye her zaman hazırım ve uluslararası toplumun memnuniyetle karşılayacağı bir sonuç elde etmek için çaba göstereceğim” ifadelerini kullanmıştı.
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