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  4. Trump, Kim Jong Un'un Doğum Gününü Kutladı

Trump, Kim Jong Un'un Doğum Gününü Kutladı

10.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’a doğum günü mesajı yolladı

Trump, Kim Jong Un'un Doğum Gününü Kutladı

Amerika Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’a doğum günü mesajı yolladı. Mesajın yollandığına dair açıklamayı Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong yaptı.

Geçen hafta Washington’da Amerika Başkanı Donald Trump’la görüşen Chung, kendisine Kuzey Kore tarafına iletmek üzere bir mesaj verildiğini mesajı da Perşembe günü Kuzey Kore’ye ilettiğini söyledi.

Chung, “Buluştuğumuz gün Kim Jong Un’un doğum günüydü ve Başkan Trump bunu hatırladı ve bana benden doğumgünü mesajını iletmemi istedi” dedi.

Her ne kadar Kuzey Kore rejimi doğrulamasa da Kim Jong Un’un doğum gününün 8 Ocak olduğu ifade ediliyor. Kim Jong Un 36 yaşında.

Chung doğum günü mesajının yazılı olup olmadığı ya da başka bir mesaj da içerip içermediği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

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