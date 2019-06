Trump: “Kim Jong’dan güzel bir mektup aldım”

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’dan Kore Adası’nın nükleerden arındırılma süreci üzerine güzel bir mektup aldığını söyledi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’dan Kore Adası’nın nükleerden arındırılma süreci üzerine güzel bir mektup aldığını söyledi. Mektubu ‘oldukça samimi’ ve ‘oldukça kibar’ olarak değerlendiren Trump, iki tarafın bir şekilde nükleer meselesinde anlaşmaya varacağına inandığını belirterek , “Birlikte iyi bir ilişkimiz var” dedi.

“Her an yeni bir görüşme tarihi belirlenebilir”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise ABD’nin önde gelen basın kuruluşlarından birine yaptığı bir açıklamasında ABD ile Kuzey Kore arasında üçüncü bir görüşmenin olası olduğunu belirterek, “Onlar ne zaman hazırsa biz de hazırız, bu sebeple her an yeni bir görüşme tarihi belirlenebilir” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un daha önce Singapur ve Vietnam’da bir araya gelmişti. En son Vietnam’ın Hanoi kentinde bir araya gelen Trump ile Kim Jong-un 2 gün süren görüşmelerinde uzlaşmaya varamamış görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.