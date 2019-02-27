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Trump-Kim Zirvesi akşam yemeğiyle başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Vietnam’daki zirvesi akşam yemeği ile başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Vietnam’daki zirvesi akşam yemeği ile başladı. Yemek 1 saat 42 dakika sürdü.
İlk olarak geçtiğimiz yıl Haziran ayında Singapur’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, bu kez Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya geliyor. İki lider, merakla beklenen zirvede akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi. Akşam yemeği ile başlayan zirvede Trump ve Kim’in akşam yemeğindeki samimi anları dikkat çekti. Yemek sırasında basına kısa açıklama yapan Trump, yarın oldukça yoğun bir gündemlerinin olacağını kaydederek, çözülmesi gereken çok sayıda konunun bulunduğunu ve ilişkilerinin oldukça özel olduğunu dile getirdi.
Metropole Otel’deki yemekte Kim ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, bir saat 42 saat sonra otelden ayrıldı. İki liderin yarın gerçekleştireceği görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak. Zirvenin ana konusu Kuzey Kore’nin nükleer silah programına son vermesi olacak. Trump, Hanoi’deki zirvenin ardından Washington’a hareket edecek.
Trump, yemek öncesinde bir araya gelerek tokalaştığı görüşmede, "Kim’le burada olmam büyük bir şeref. Sizinle birlikte olmak gerçekten harika. İlk zirvemiz başarılıydı. Her iki tarafın da memnun olduğunu söyleyebiliriz. Bu zirvenin ilkinden daha başarılı olacağını umuyorum" demişti.
"Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Trump, "Akşam yemeğinin ardından yarın yoğun bir görüşmemiz var, ardından basın toplantısı yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

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